Studie zeigt, warum Visiere nur schlecht bei Corona schützen

Die Coronavirus-Pandemie hält auch nach rund einem halben Jahr die Bevölkerung weltweit in Aufruhr. Die bislang verhängten Maßnahmen eine Infektion weiter einzuschränken sind eine Mund-Nasen-Bedeckung, auch bekannt als sogenannte Alltagsmasken in Verbindung mit ausreichend Abstand zu seinen Mitmenschen sowie häufiges Händewaschen. Diese einfache Regel gilt als wirksamstes Mittel zur Bekämpfung der Ausbreitung der neuartigen Pandemie. Gleichzeitig tauchen neue Trends auf, um dem Einhalten der Mund-Nasen-Bedeckungs-Regel nachzukommen.

Denn immer mehr Menschen ersetzen das herkömmliche Tuch- oder die normale Mund-Nasen-Bedeckung mit durchsichtigen Gesichtsschutzmasken aus Kunststoff oder aber durch Masken mit Ausatemventilen. Der Grund für diesen Trend ist auch schnell aufgetan. Im Gegensatz zu den Alltagsmasken bieten sowohl die Masken mit Ausatemventil als auch die Gesichtsschilde einen deutlich verbesserten Tragekomfort. Allerdings geht dieser Tragekomfort mit einem signifikant höherem Risiko der Coronavirus-Ausbreitung einher. Das konnte ein Forscherteam der Florida Atlantic University anhand einer Video-Untersuchung anschaulich belegen.

Gesichtsmasken mit schlechtem Corona-Schutz

Dafür überprüften sie mit einer Puppe und simuliertem Niesen und Husten die Ausbreitung mittels Laserlicht. So konnten sie exakt messen, wie sich die Aerosole unter dem jeweiligen Gesichtsschutz ausbreiten würden. Und das Ergebnis ist eindeutig. Die Forscher konnten zweifelsfrei nachweisen, dass das Risiko einer Coronavirus-Ausbreitung sowohl bei Gesichtsschilden als auch bei Masken mit Ausatemventil deutlich höher ist als bei herkömmlichen Alltagsmasken. Zwar kann das Plastikschild des „Face-Shields“ die nach vorne austretende Luft zunächst blockieren, allerdings verteilen sich die Tröpfchen dann innerhalb kürzester Zeit um die Maske herum.

Ein Ähnliches Ergebnis ist bei den Masken mit Ventil zu beobachten. Hier ist während des Experiments deutlich zu erkennen, dass die Luft durch die Öffnungen am Ventil ungefiltert entweichen kann. So könnte sich eine Coronavirus-Infektion also von einem Masken-Träger, der eine Maske mit Ausatemventil trägt, schnell verbreiten. Das hat mit der Funktionsweise der Maske zu tun. Durch das Ventil wird laut den Forschern lediglich die eingeatmete Luft gefiltert. Die austretende Luft kann ungehindert entweichen. Und mit ihr, auch das potenziell gefährliche Virus.

Entsprechend fällt auch das Urteil der Wissenschaftler zu dem Experiment aus. Sie schildern, dass spezielle Atemschutzmasken, die unter dem N95-Standard hergestellt wurden, sowie die herkömmlichen Stoffmasken keinen hundertprozentigen Schutz bieten würden, jedoch werde damit die Verbreitung von Tröpfchen signifikant eingedämmt. Sie appellieren an die Menschen trotz des höheren Tragekomforts auf Gesichtsschilde und Ventil-Masken zu verzichten.

Coronavirus: Ausbreitung muss verhindert werden - Forscher mit dringender Bitte

Die Wissenschaftler schließen ihre Arbeit mit folgenden Worten: „Es besteht die Möglichkeit, dass eine weit verbreitete öffentliche Inanspruchnahme der Alternativen anstelle regulärer Masken negative Auswirkungen auf die laufenden Bemühungen zur Eindämmung von COVID-19 haben könnte.“ Die gesamte Arbeit haben die Wissenschaftler im Fachjournal „Physics of Fluids“ veröffentlicht.