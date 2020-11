Viel Zeit zuhause, wenig soziale Kontakte, eingeschränkte Freizeitaktivitäten: Das sind Maßnahmen, die zur Eindämmung des Coronavirus notwendig sind. Für Depressive ist diese Zeit aber besonders schwierig.

Laut einer neuen Studie sind Menschen mit Depressionen in Deutschland stärker von den Folgen der Corona-Maßnahmen betroffen als die Allgemeinbevölkerung. So haben sie zum Beispiel den Lockdown im Frühjahr als deutlich belastender erlebt, heißt es im neuen "Deutschland-Barometer Depression". Für diese Untersuchung lässt die die Stiftung Deutsche Depressionshilfe jährlich rund 5000 Menschen zwischen 18 und 69 Jahren mit unterschiedlichen Schwerpunkten repräsentativ online befragen, zuletzt im Juni und Juli.

Fehlende Tagesstruktur für Depressive besonders belastend

Bei der Befragung gaben 74 Prozent der Menschen mit Depressionen an, dass sie den Lockdown im Frühjahr als besonders bedrückend wahrgenommen haben. In der Allgemeinbevölkerung seien es 59 Prozent gewesen, heißt es in der Analyse.

Gerade die fehlende Tagesstruktur macht Menschen mit Depressionen besonders zu schaffen. Im Vergleich zur Bevölkerung insgesamt vermissten sie auch noch häufiger den Kontakt zu anderen.

Nach Angaben der Stiftung sind in Deutschland rund fünf Millionen Menschen depressiv erkrankt.

Auch interessant: Hier können sie nachlesen, warum Vitamin B bei Depressionen helfen kann.