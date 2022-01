Die Corona-Erkrankung belastet Menschen nicht nur während die Krankheit wütet, sondern auch noch lange danach. Zahlreiche Menschen leiden bis heute an sogenannten "Long-Covid-Symptomen". In einer Analyse des Kirby Instituts aus Australien, das kürzlich im Fachmagazin Nature Immunology veröffentlicht wurde, heißt es jetzt, dass eine Infektion mit dem Coronavirus noch mindestens acht Monate nach der Erkrankung nachweisbar ist. Das liege an einer anhaltenden Entzündungsreaktion.

In der Analyse stützen sich die Forschenden auf Daten aus der Studie des St. Vincent's Krankenhauses in Australien, in dem während der ersten Pandemiewelle Blutproben von ungeimpften Personen gesammelt wurden. Auch Forschende aus Erlangen haben das Blut von Long-Covid-Betroffenen untersucht und dabei die mögliche Ursache für die Langzeitfolgen gefunden. Bei der aktuellen Analyse des australischen Forschungsteams handle es sich aber um die erste Studie, welche die Auswirkungen von Long Covid auf das Immunsystem beschreibt. "Unsere Ergebnisse könnten einige der Symptome bestätigen, die Menschen mit Long Covid erleben", sagt Dr. Chansavath Phetsouphanh, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kirby Institut und Mitautor der Studie.

Entscheidender Beweis: Long Covid ist im Blut nachweisbar

"Wir haben festgestellt, dass es eine signifikante und anhaltende Entzündung gibt, die auf eine anhaltende Aktivierung des Immunsystems hinweist, die mindestens acht Monate nach der Erstinfektion nachweisbar ist." Das Team untersuchte Blutproben von Menschen mit und ohne Long Covid auf eine Reihe von "Immunbiomarkern". Die Ergebnisse seien mit denen von Personen verglichen worden, die nicht an Covid-19 erkrankt waren. Dabei fand das Team dauerhaft erhöhte Werte von bestimmten Proteinen, die als Reaktion auf das Vorhandensein eines Virus gebildet werden.

"Diese Proteine verschwinden normalerweise nach Abklingen einer Infektion, aber bei Patienten mit Long Covid haben wir festgestellt, dass sie über einen längeren Zeitraum vorhanden sind", erklärt Phetsouphanh. In den Laboren des Kirby Instituts analysierten die Forschenden mehrere Proben von 62 Australierinnen und Australiern, bei denen zwischen April und Juli 2020 Covid-19 diagnostiziert wurde. Die Patientenproben wurden drei, vier und acht Monate nach der Erstinfektion analysiert und mit Kontrollgruppen verglichen. "Einer der überraschendsten Aspekte unserer Analyse ist, dass die Menschen nicht an einer schweren Covid-Infektion erkrankt sein müssen, um diese anhaltenden immunologischen Veränderungen zu erleben", sagt Dr. Phetsouphanh.

"Das deutet darauf hin, dass die körperlichen Beeinträchtigungen, die mit Long Covid einhergehen - unabhängig vom Schweregrad der Erkrankung gilt." Dr. David Darley vom St. Vincent's Hospital, der auch einer der Hauptautoren der Studie ist, sagt, dass es keine Daten darüber gibt, ob verschiedene Varianten wie Omikron die gleichen Veränderungen verursachen oder ob eine Impfung das Long-Covid-Risiko verringern könnte.

Verringert die Impfung das Long-Covid-Risiko? Weitere Studien nötig

"Einige frühe internationale Daten stimmen uns sehr hoffnungsvoll, dass bei einer milderen Variante und hohen Impfraten weniger Long-Covid-Fälle auftreten könnten, aber wir benötigen weitere Daten, bevor wir eine gesicherte Aussage treffen können", so Darley. Derzeit untersuche das Team der Forschenden Daten aus der Delta-Welle, um herauszufinden, ob eine Impfung das Risiko einer Long-Covid-Erkrankung verringern kann. Haben die Forschenden die Auswirkungen auf das Immunprofil analysiert, könne das die Entwicklung der Behandlung gegen Long Covid beschleunigen. "Diese Studie liefert den bisher stärksten Beweis für eine eindeutige biologische Grundlage für das klinisch sichtbare Syndrom von Long Covid", sagt Professor Anthony Kelleher, Direktor des Kirby Instituts. "Wir werden unsere Analyse als Reaktion auf die Omikron-Welle fortsetzen. In der Zwischenzeit sollten wir angesichts der vielen Unbekannten sowohl bei Covid als auch bei Long Covid alles tun, um die Übertragung zu reduzieren."

Phetsouphanh erklärt, dass es bei der Analyse einer Infektion oder einer Immunreaktion Hunderte von verschiedenen Hinweisen gebe, die man im Blick behalten müsse. "Bei dieser Untersuchung haben wir nach Proteinen gesucht. Diese Proteine, sind Anzeichen für einen Prozess, der durch eine Krankheit verursacht wird. Wir haben 29 verschiedene Proteine untersucht, von denen wir angenommen haben, dass sie von dem Coronavirus ausgelöst werden könnten. Eine kleine Untergruppe, die wir gefunden haben, könnte mit dem Long-Covid-Syndrom in Verbindung gebracht werden." Das sei insbesondere eine gute Nachricht für Menschen, die an Long Covid leiden. Die Identifizierung der Proteine könnte laut den Forschenden bei der Entwicklung von Behandlungen entscheidend sein.

Rund 30 Prozent der nicht geimpften Personen, die sich mit Covid angesteckt hatten und im Rahmen der Studie beobachtet wurden, haben Long-Covid-Symptome entwickelt. Rick Walters aus Roseville infizierte sich beispielsweise im August 2020 mit dem Coronavirus. Er leidet unter Long-Covid-Symptomen. "Ich bin froh, dass die Studie bestätigt hat, dass Long Covid tatsächlich eine nachgewiesene Folge einer Corona-Infektion ist und nicht nur etwas in meinem Kopf. Zuerst dachte ich, dass es mir besser gehen würde, aber es wurde deutlich, dass die Schäden an meiner Lunge dauerhaft waren. Das machte mir große Angst", sagte er. "Ich hatte einige Schwierigkeiten, mich an meinen derzeitigen Gesundheitszustand zu gewöhnen. Covid sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich lerne allmählich, mit den Folgen zu leben".

Behandlung von Long-Covid-Patienten soll verbessert werden

Professor Gail Matthews ist Co-Leiterin der Studie und Leiterin der Abteilung für Infektionskrankheiten am St. Vincent's Krankenhaus sowie Programmleiterin für Impfstoff- und therapeutische Forschung am Kirby Institut. Sie sagt, wenn jemand ein Virus im Körper hat, schaltet sich das Immunsystem ein, um auf das Virus zu reagieren und es zu eliminieren. "Long Covid zeigt jedoch, dass das Immunsystem auch dann noch aktiv ist, wenn das Virus den Körper vollständig verlassen hat. Wenn man dasselbe nach einem normalen Husten oder einer Erkältung misst, wie wir es in dieser Studie mit einer unserer Kontrollgruppen getan haben, ist dieses Signal nicht vorhanden. Es ist nur bei Long-Covid-Patienten vorhanden."

Matthews sagt, dass wir durch Forschung wie diese langsam beginnen, einige der Geheimnisse von Long Covid zu verstehen. "Einfach ausgedrückt: Wenn wir uns das Immunsystem von Menschen, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, anschauen, sieht es anders aus als das, was wir bei gesunden Menschen erwarten würden." Die nächsten Schritte seien, dieses Verständnis auf andere Covid-19-Varianten anzuwenden und weitere Forschungsarbeiten durchzuführen, um die Behandlung von Long Covid zu verbessern. In Deutschland wurden bereits tausende Menschen wegen Long Covid in Reha-Kliniken untergebracht.