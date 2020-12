Schon vor einigen Monaten äußerte der australische Mediziner Dr. Norman Shaw in seinem Podcast "Coronacast" die Vermutung, dass sich das Coronavirus auch durch Pupsen verbreiten könne. Vor allem nach dem Toilettengang sei dies möglich.

Forscher der Universität Oklahoma fanden schon zu Jahresbeginn heraus, dass auch durch die Klospülung eine Art "aerosolierte Toilettenfahne" entstehe. Denn bei einer Toilettenspülung können 80.000 Tröpfchen freigesetzt werden, was Forscher der Universität Hongkong nachprüften. Die "Toilettenfahne" kann Krankheitserreger enthalten, die an jeden übertragen werden kann, der danach die Toilette benutzt.

Besonders wichtig ist es also, beim Toilettengang auf Hygiene zu achten. Vor allem beim Benutzen von öffentlichen Toiletten sollte beim Spülen immer der Deckel geschlossen werden, sodass keine Tröpfchen freigesetzt werden. So kann die Verbreitung von Kotviren über Spül-Aerosole verhindert werden. Im Kot von Corona-Patienten wurden nämlich auch Viren nachgewiesen. Eine Reihe von Patienten klagten während einer Corona-Virus-Infektion auch über Magen-Darm-Probleme wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Darmprobleme. Diese typischen Magen-Darm-Probleme können ebenfalls Anzeichen für eine Corona-Infektion sein. Betroffene sollten beim Toilettengang besondere Hygiene walten lassen und die Toilettenumgebung zuhause sehr gründlich reinigen. Zudem sollten vor und nach Toilettengang immer die Hände gewaschen werden.

In der Öffentlichkeit zu Pupsen ist dagegen eher ungefährlich: Der Stoff der Kleidung sollte ausreichen, um die Mitmenschen zu schützen. Der Kleidungsstoff wirkt ähnlich wie eine Mund-Nasenschutz-Maske aus Stoff.

