Die Corona-Pandemie wirkt sich auf die Psyche der Menschen aus. Das haben viele bereits am eigenen Leib erfahren müssen. Doch das passiert oft im Hintergrund. Unbemerkt von anderen. Vor dieser "stillen Katastrophe" warnt die Stiftung Deutsche Depressionshilfe in den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Ein Hauptgrund für die Entwicklung sei das Wegbrechen vorhandener Altersstrukturen. Der Weg ins Büro dauert bei vielen plötzlich nur noch Sekunden und nicht mehr Minuten oder gar Stunden. Es gibt - wenn überhaupt - nur noch eine hauchdünne Trennung zwischen Privat und Beruf. Bei vielen finden beide Leben sogar in einem und demselben Zimmer statt.

"Stille Katastrophe": Erkrankte leiden im Stillen - Suizidversuche vermutlich gestiegen

Das kostet Kraft und Nerven. Viele Arbeitnehmer*innen können nicht mehr abschalten. Besonders gefährdet in dieser Situation sind Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden. "Vor allem bei depressiven Menschen habe sich der Krankheitsverlauf massiv verschlechtert", sagt Ulrich Hegerl, Psychiater und Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der "Rückzug ins Bett, vermehrte Grübeln und weniger Sport" seien öfter aufgetreten, sagt er weiter. Er sieht die Politik in der Pflicht. Menschen mit Depressionen seien "krankheitsbedingt sehr schlecht im Vertreten eigener Interessen" und litten im Stillen, meint der Hegerl.

„Bei unseren Befragungen gaben hochgerechnet ungefähr zwei Millionen Menschen in Deutschland an, dass sich ihre Erkrankung im Jahr 2021 verschlechtert habe. Das ist eine stille Katastrophe, denn Depressionen sind schwere, oft lebensbedrohliche Erkrankungen", so der Stiftungs-Vorsitzende. Der 68-Jährige vermutet deswegen auch einen Anstieg der Suizidversuche. Diese würden durch Abstürze von Suchtgefährdeten und fehlende mitmenschliche Hilfe in der Krisensituation durch die soziale Isolation gefördert.

Dieser Suizidversuche würden in Deutschland allerdings nicht systematisch erfasst.