Im Gegensatz zu den herkömmlichen Alltagsmasken haben FFP2 oder FFP3-Masken einen entscheidenden Vorteil: Sie schützen auch den Träger. Laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin müssen die Masken der Klasse FFP2 mindestens 94 Prozent der Aerosole aus der eingeatmeten Luft herausfiltern. Bei Masken der Klasse FFP3 sind es sogar 99 Prozent.

Zu empfehlen sind die FFP3-Masken aber nur Personen, die im direkten Kontakt mit Corona-Patienten stehen, denn die sehr dichten Masken erschweren das Atmen erheblich. Stiftung Warentest möchte noch im Dezember Testergebnisse zu den Masken veröffentlichen.

Darauf ist beim Kauf von Gesichtsmasken zu achten

Beim Kauf einer FFP-Maske sollte unbedingt auf das CE-Zeichen mit vierstelliger Prüfinstitutsnummer und die EU-Norm EN 149 geachtet werden.

Auch bei den weitverbreiteten dreischichtigen blauen medizinischen Gesichtsmasken gilt, dass nur Masken mit CE-Zeichen die EU-Norm für Medizinprodukte erfüllen. Solche Masken schützen hauptsächlich das Gegenüber. Einige Studien besagen, dass sie begrenzt auch den Träger schützen.

Neben FFP2 und FFP3-Masken sind nun auch Corona-Schnelltests für Zuhause erhältlich. Aldi verkaufte als einer der ersten Discounter die Tests - sie waren schnell vergriffen. Wir erklären Ihnen, wie und wo Sie noch Corona-Schnelltests erhalten.

Vorschaubild: © monika1607/pixabay.com