"Hört auf zu testen, damit die Corona-Zahlen sinken": Diese Aussage hört man immer öfter in der Corona-Pandemie. Die steigenden Zahlen und damit verbundene Inzidenzen bestimmen derzeit unser aller Leben. Doch gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem vermehrten Testen und den hohen Inzidenzen, oder ist diese Annahme ein irreführender Trugschluss? Das Robert Koch-Institut, Professor Gerd Antes, Medizinstatistiker und ehemaliger Direktor des Deutschen Cochrane Zentrums in Freiburg und die Tagesschau haben darauf eine klare Antwort.

Viele Menschen geben dem vermehrten Testen die Schuld an den steigenden 7-Tage-Inzidenzen, die seit einem Jahr unser Leben "bestimmen". Doch so einfach ist das nicht. Zum einen ist es so, dass die 7-Tage-Inzidenz die Neuinfektionen innerhalb einer Woche bei 100.000 Einwohnern widerspiegelt und bei diesen Neuinfektionen nur die gezählt werden, die durch einen PCR-Test nachgewiesen wurden. Schnelltest-Ergebnisse spielen hier noch gar keine Rolle, wie tagesschau.de berichtet.

Zum anderen gibt es in Deutschland keine "flächendeckenden Untersuchungen", um herauszufinden, wer wirklich das Coronavirus in sich trägt. Getestet wird, wer Symptome oder einen Grund hat, Sorge zu haben, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. So gibt es immer eine Dunkelziffer.

Dies könnte sich nun durch das Schnelltest-Angebot relativeren. Es ist einfacher, sich selbst mit einem Schnelltest zu testen, weshalb die Schnelltests bisher gut angenommen werden. Tauchen positive Testergebnisse auf, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch einen positiven PCR-Test nach sich ziehen und dies in die Gewichtung der Neuinfektionen und somit der Inzidenzen mit einfließt.

RKI erklärt Zusammenhang von hohen Zahlen und vielen Tests

Eine klarere Antwort liefert das Robert Koch-Institut selbst. Dort heißt es auf der Website "eine Erhöhung der Zahl durchgeführter Tests kann zu einem Anstieg der Fallzahlen führen, da zuvor unentdeckte Infizierte erkannt werden." Allerdings heißt es weiter: "Das heißt aber nicht, dass umgekehrt die beobachteten steigenden Fallzahlen nur mit dem vermehrten Testaufkommen zu erklären wären, geschweige denn mit einem vermeintlich hohen Anteil an falsch-positiven Ergebnissen der PCR-Testung."

Hier schließt sich Professor Gerd Antes, Medizinstatistiker und ehemaliger Direktor des Deutschen Cochrane Zentrums in Freiburg, in einem Interview mit dem Merkur an: Der Anstieg der Zahlen sei zwar "untrennbar mit der Anzahl der durchgeführten Tests verbunden." Diese allein darauf zurückzuführen "sei aber sicherlich nicht möglich."

Er kritisiert jedoch die Umsetzung des Testens. Ihm fehle ein "tragfähiges Konzept", erklärt er gegenüber dem Merkur. "Bildlich gesprochen beobachten wir ein völlig unkoordiniertes Fischen nach Infizierten, um damit Infektionsketten zu unterbrechen." Die Folge seien ein Chaos und eine Verschwendung von Ressourcen.

Vorschlag: Quote von negativen PCR-Tests mit in Statistik aufnehmen

Laut Informationen von tagesschau.de sieht das RKI bislang noch keinen Zusammenhang zwischen den steigenden Inzidenzen und den Schnelltests. Um im weiteren Verlauf der Pandemie genaueren Zahlen zu bekommen, gibt es derzeit den Vorschlag, auch die Quote der negativen PCR-Tests mit in die Statistik einzubeziehen.

