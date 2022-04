In der Liste der "Variants of Concern", der besorgniserregenden Varianten des Coronavirus, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO zwei neue Einträge vermerkt. Es handelt sich um die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Beide wurden in Südafrika entdeckt, doch sind auch bereits Fälle dieses Subtyps aus Deutschland, Belgien und Dänemark bekannt.

Wie Bild berichtet, warnt die Direktorin des Impfprogramms der WHO Kate O'Brien in diesem Zusammenhang die Regierungen auf der ganzen Welt, die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu früh zu lockern. "Die Pandemie ist sicherlich noch nicht vorbei."

Neue Omikron-Varianten: Effekte noch unklar

Der belgische Biologe Tom Wenseleers äußerte sich auf Twitter zur Entstehung neuer Varianten. Anhand einer Grafik zeigte er, wie in immer kürzerer Zeit neue Varianten entstehen. "Neue (Sub-)Varianten alle paar Monate, bei denen die Schwere der Verläufe hoffentlich immer abnimmt."

Doch noch weiß man wenig darüber, wie sich bestimmte Mutationen der Varianten auf den menschlichen Körper und damit letztlich auf das Pandemie-Geschehen auswirken. Aus diesem Grund hat die WHO BA.4 und BA.5 nun auch in ihre Tracking-Übersicht aufgenommen. Der Bio-Physiker Cornelius Roemer äußerte auf Twitter bereits erste Befürchtungen. Er schrieb: "Wenn wir Pech haben, wird die Schwere der Verläufe wieder so schlimm wie bei Delta."

Tulio de Oliveira, Direktor des Centre for Epidemic Response and Innovation (CERI) in Südafrika geht nach einem Bericht der Berliner Zeitung hingegen davon aus, dass die beiden neuen Omikron-Varianten eine Coronawelle zwar verlängern, aber nicht für schwere Verläufe sorgen. In einem Post bei Twitter schreibt er: "Kein Grund zur Alarmierung, da es keine größeren Ausschläge bei Fallzahlen, Krankenhauseinweisungen oder Verstorbenen in Südafrika gibt."

Vorschaubild: © Julian Stratenschulte/dpa