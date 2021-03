Markus Söder hat sich am Freitagmorgen (12.03.219) in einer dreiminütigen Videobotschaft über Social Media an die Bürger gewandt.

Er macht im Video deutlich, dass die dritte Welle auf Deutschland zukomme - aber er zeigt sich auch vorsichtig optimistisch.

Söder in Videobotschaft: Starre Impfreihenfolge solle flexibilisiert werden

Söder betont - wie das RKI - dass nun auch jüngere Personen immer stärker von den Infektionen betroffen seien. Die dritte Welle rolle an und werde stärker. Dennoch glaube er daran, dass sie - ähnlich wie die zwei Wellen davor - gebrochen werden kann.

Außerdem stellte er klar, dass das Impfen über Ärzte schon Anfang April starten sollte und nicht erst gegen Ende. Die starre Impfreihenfolge solle flexibilisiert werden. Es solle nicht mehr nach dem starrten Impfprotokoll aus dem Dezember agiert werden.

"Wir müssen auch mehr jüngere, mehr mobile Menschen, mehr Pendler, mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer impfen können, um dort die Ausbreitung und Ansteckung verhindern zu können. " Auch das Testen solle in breiter Form stattfinden. "Nur über Testen und Impfen bekommen wir Normalität zurück'", so Söder. Doch: "Das geht nicht über Nacht."

Er sei selbst genervt: "Ehrlicherweise wäre ich auch froh, wenn's vorbei wäre." Aber: "Corona wird nicht müde. Also dürfen wir es auch nicht werden."

