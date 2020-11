SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert vor den Corona-Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs eine Ausweitung der Quarantäne-Regeln. "Bislang müssen nur die Erstkontakte von Infizierten in Quarantäne. So kommen wir nicht weiter", sagte der Mediziner der "Rheinischen Post" (Montag).

Künftig sollten aus seiner Sicht auch die Zweitkontakte in Quarantäne. "Tritt zum Beispiel in einer Klasse ein Infektionsfall auf, sollten künftig sofort alle Mitschüler sowie deren Eltern für fünf Tage in Quarantäne gehen, bis danach ein Negativtest vorliegt", sagte Lauterbach.

Bundesregierung diskutiert über schärfere Auflagen

Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder schalten sich am Montagnachmittag über Video zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Krise zu beraten. Damit die Infektionszahlen sinken, will die Bundesregierung die Corona-Regeln weiter verschärfen.