Krankenhaushygieniker sprechen sich für OP-Masken aus

Bundesweite FFP2-Maskenpflicht wäre problematisch

So verwenden Sie FFP2-Masken richtig

Die am Dienstag (19. Januar 2021) bundesweit beschlossene Corona-Maßnahme, im öffentlichen Raum OP-Masken zu nutzen, befürworten die Krankenhaushygieniker der bayerischen Universitätsklinika. "Der zertifizierte medizinische Mund-Nasen-Schutz ist für die Bürgerinnen und Bürger einfach und sicher anzuwenden, ohne Behinderung der Atmung zu tragen und entfaltet eine völlig ausreichende Schutzwirkung im öffentlichen Raum", heißt es seitens der Krankenhaushygieniker in einer Pressemitteilung der Universität Erlangen-Nürnberg vom Donnerstag (21. Januar 2021).

Krankenhaushygieniker begrüßen Beschluss zu OP-Masken

Zudem seien OP-Masken preiswerter und schonen wichtige Ressourcen an FFP2-Masken, da diese einen wichtigen Bestandteil des Arbeitsschutzes in Kliniken und anderen Versorgungseinrichtung darstellen. Würden alle Bundesländern ausschließlich FFP2-Masken beim Einkaufen und im ÖPNV zulassen, so wie Bayern seit dem 18. Januar 2021, hätte dies zu einem massiven Versorgungsproblem an Kliniken und Versorgungseinrichtung geführt.

Aus folgenden Gründen sehen die Krankenhaushygieniker eine generelle FFP2-Maskenpflicht als problematisch an:

Der Gebrauch von FFP2-Masken muss trainiert und überprüft werden - sie sind keine selbsterklärenden Artikel. Bei falscher Anwendung bieten FFP2-Masken keinen zusätzlichen Schutzvorteil. Im Gegenteil: werden sie nicht korrekt getragen, ist der Schutz beeinträchtigt.

Das Tragen von FFP2-Masken kann ein falsches Gefühl von Sicherheit erzeugen und so dazu führen, dass die Menschen weitere Corona-Maßnahmen vernachlässigen - beispielsweise Abstand zu halten.

FFP2-Masken erhöhen den Atemwiderstand deutlich. Um dies zu umgehen, tragen viele Menschen die Masken lockerer und lassen "Luftlöcher". Dies führt faktisch zu einem Verlust der Schutzwirkung - für den Träger als auch für sein Gegenüber.

FFP2-Masken müssen regelmäßig gewechselt werden - spätestens nach 8 Stunden Tragezeit. Eine Reinigung und Aufbereitung der Masken sind sehr aufwändig und im häuslichen Bereich nicht praktikabel. Die derzeit im Internet kursierenden Reinigungsanleitungen sind allesamt nicht validiert. Die Masken verlieren ihre Schutzfunktion.

Gerade im privaten Bereich müssen keine FFP2-Masken getragen werden. Hier bleiben deshalb mögliche Übertragungswege bestehen. Nach dem Kenntnisstand sind Übertragungswege im Privaten für das Infektionsgeschehen relevanter als im Einzelhandel oder im ÖPNV

OP-Masken haben "völlig ausreichende Schutzwirkung"

Die Krankenhaushygieniker sprechen sich deutlich für OP-Masken als effektive Alternative zu FFP2-Masken aus: "Wir sind davon überzeugt und können dies anhand der Fallzahlen beim medizinischen Personal auch gut belegen, dass in vielen Situationen im medizinischen Bereich bei der Regelversorgung von Patientinnen und Patienten ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz, der korrekt getragen wird, eine völlig ausreichende Schutzwirkung entfaltet."