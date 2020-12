Acht Tipps, für ein sicheres Weihnachten im Corona-Lockdown: Dieses Jahr sind wir alle gezwungen, das Weihnachtsfest und die Feiertage anders zu verbringen, als wir es gewohnt sind. Dass wir Weihnachten in einem harten Lockdown verbringen müssen, ist für niemanden einfach. Der Einzelhandel leidet, die Kirchen und auch Christmetten an Weihnachten sehen anders aus - kein Gesang, viel Abstand. Und dann gilt auch noch über Heiligabend und die Feiertage eine Ausgangssperre. Heißt: Entweder um 21 Uhr den Besuch nach Hause schicken oder auf dem Sofa Platz machen.

Unbedenklich und sicher feiern: Acht Tipps für Ihr Weihnachten

Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf Weihnachten - schließlich ist es die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist und den Menschen, die wir in unseren Herzen tragen, zu zeigen, wie wichtig sie uns sind - und sei es, indem wir Masken tragen und Abstand halten, um sie zu schützen.

Damit Sie zu Hause mit Ihrer Familie ein unbedenkliches und sicheres Weihnachten feiern können, finden Sie im Folgenden acht Tipps des Robert Koch-Instituts.

Tipp 1: Fühlen Sie sich krank oder zeigen gar Symptome einer Corona-Infektion? Dann bleiben Sie zu Hause - auch, wenn es schwerfällt. Telefonieren oder chatten Sie, um Ihren Liebsten nahe zu sein.

Tipp 2: Sie haben Familie und Freunde für Ihr Weihnachtsfest zu Hause eingeladen und freuen sich darauf. Doch bedenken Sie: auch im engsten Kreis besteht die Gefahr, sich anzustecken. Also gilt auch bei Feiern daheim: Halten Sie den nötigen Abstand.

Tipp 3: Drin feiern ist natürlich gemütlich. Dennoch sollten Sie darüber nachdenken, das Zusammenkommen von Familie und Freunden nach Draußen zu verlagern. Durch die frische Luft ist es weniger wahrscheinlich, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Weihnachten draußen zu feiern empfiehlt übrigens auch die Weltgesundheitsorganisation WHO.

Tipp 4: Sollten Sie wirklich nur drin feiern wollen, dann verzichten Sie auf zu viele Menschen und feiern Sie am besten nur mit dem engsten Familienkreis.

Tipp 5: Stellen Sie einen Wecker! Wozu? Um regelmäßig zu Lüften und so die Gefahr einer Ansteckung für alle Gäste und Sie selbst zu minimieren. Alle 20 Minuten für 5 Minuten durchlüften hilft schon.

Tipp 6: Sie haben alle eingeladen - das ist schön! Ihre Gäste werden sich sicher freuen. Doch: Gibt es Menschen, die Sie vielleicht nicht einladen können? Erinnern Sie sich daran, diese anzurufen oder mit ihnen zu chatten.

Sie haben alle eingeladen - das ist schön! Ihre Gäste werden sich sicher freuen. Doch: Gibt es Menschen, die Sie vielleicht nicht einladen können? Erinnern Sie sich daran, diese anzurufen oder mit ihnen zu chatten. Tipp 7: Oder fühlen Sie sich einsam? Haben Sie das Gefühl, dass Sie vielleicht vergessen werden oder einsam sind? Dann melden Sie sich bei Familie oder Freunden und erzählen, was Sie bedrückt. Wenn Sie lieber anonym über Sorgen und Ängste sprechen möchten, finden Sie zudem Hilfe unter www.telefonseelsorge.de oder www.psychologische-coronahilfe.de.

Tipp 8: Die letzten Einkäufe müssen erledigt werden: Gehen Sie besser alleine in den Supermarkt - ganz nach dem Motto: "Einer für alle". Je weniger Menschen sich im Supermarkt befinden, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren.

nw

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.