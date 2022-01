Millionen von Deutschen haben bereits eine Corona-Infektion überstanden. Die meisten von ihnen hatten dabei einen milden oder moderaten Krankheitsverlauf, also nur leichte Symptome. Auch die Infektionen mit der Omikron-Variante sollen milde verlaufen - doch eine aktuelle Studie zeigt, dass ein milder Verlauf nicht ganz harmlos ist.

Forschende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) haben festgestellt, dass bereits leichte Covid-Erkrankungen die Organe beeinträchtigen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung wurden im "European Heart Journal" veröffentlicht.

Neue Corona-Studie: Schon milder Verlauf schadet Organen

Es ist schon länger bekannt, dass Coronaviren nicht nur die Atemwege, sondern auch andere Organe befallen können. Das Forschungsteam um Raphael Twerenbold, Elina Petersen und Stefan Blankenberg hat daher in der "Hamburg City Health Study" die Organe von 443 Covid-Erkrankten genauer untersucht. Im Fokus standen Herz, Blutgefäße, Lunge, Nieren und Gehirn.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Alle Studienteilnehmenden hatten eine Corona-Infektion mit keinen, milden oder höchstens mäßigen Symptomen. Zehn Monate nach ihrer Infektion wurden die Struktur und Funktion ihrer Organe auf Schäden untersucht und ihre Lebensqualität über einen Fragebogen erfasst. Als Vergleichsgruppe dienten 1328 Menschen ähnlichen Alters, Geschlechts und Bildungsstatus, die nicht infiziert waren.

Die Forschenden kamen zu dem Ergebnis, dass bei den Genesenen die Funktion der Lunge, des Herzens und der Nieren beeinträchtigt war. Ihr Lungenvolumen war im Vergleich rund drei Prozent niedriger, der Atemwiderstand dafür leicht erhöht.

Funktion von Herz, Lunge und Nieren bei Genesenen schlechter

Auch die Pumpkraft des Herzens lag um ein bis zwei Prozent unter der Vergleichsgruppe. Zudem war der Blutwert für einen bestimmten Proteinkomplex, der auf eine erhöhte Belastung des Herzens hinweist, deutlich erhöht. Die Filterleistung der Nieren war im Vergleich ebenfalls zwei Prozent niedriger.

In den Gefäßen machte sich die überstandene Infektion ebenso bemerkbar. Unter den Genesenen gab es zweimal bis dreimal häufiger Anzeichen auf eine zurückliegende Beinvenenthrombose, ein Blutgerinnsel, das die Venen verengt. Einzig die Funktion des Gehirns und die Lebensqualität waren bei den Genesenen nicht beeinträchtigt.

"Die Erkenntnis, dass selbst ein milder Krankheitsverlauf mittelfristig zur Schädigung diverser Organe führen kann, hat höchste Bedeutsamkeit gerade auch im Hinblick auf die aktuelle Omikron-Variante, die mehrheitlich mit milderen Symptomen einherzugehen scheint", so die Wissenschaftler*innen. Die Ergebnisse der Studie ließen sich nicht komplett auf die Omikron-Variante übertragen, gab Stefan Blankenberg, Leiter des Universitären Herz- und Gefäßzentrums am UKE im Gespräch mit tagesschau24 zu Bedenken. Doch wenn die Omikron-Variante auf nicht geimpfte Personen treffe, könnten auch bei diesen Menschen längerfristige Beeinträchtigungen auftreten.

Mediziner beruhigen: "Grund zu Panik besteht absolut nicht"

Der Mediziner empfiehlt Betroffenen, ein halbes oder dreiviertel Jahr nach der Infektion das Blut, die Niere und Herzwerte messen zu lassen. Nach sechs bis neun Monaten könnten sich Beschwerden einstellen - diese müssen man aber nicht unbedingt spüren. Solche kleinen Schäden an Herz oder Niere können dennoch langfristig problematisch werden.

"Es kann sein, dass sich die Betroffenen gut fühlen und davon nichts bemerken", so Raphael Twerenbold vom UKE. "Wir wissen aber, dass etwa eine Abnahme der Pumpkraft des Herzens bereits um ein Prozent langfristig mit einer leicht schlechteren Prognose sowie einem erhöhten Risiko für eine Herzschwäche einhergehen kann, sofern sich im weiteren Verlauf keine vollständige Normalisierung zeigt."

Grund zur Panik oder allgemeiner Verunsicherung bestehe aber absolut nicht, so Twerenbold. Spezifische Beschwerden wie Atemnot sollten Genesene schon früher abklären lassen. Bei Beschwerdefreiheit sollten die Funktionen der Organe nach sechs bis neun Monaten jedoch wieder "in Balance" sein. Um das zu kontrollieren, empfiehlt sich also eine Untersuchung.