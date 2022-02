Wie bei jeder anderen Impfung, kann es auch bei der Corona-Impfung zu Nebenwirkungen kommen. Diese reichen von leichten Impfreaktionen zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen. Letztere sind dabei jedoch äußerst selten. Eine bislang recht unbekannte angebliche Nebenwirkung kursiert derzeit in den Medien: Probleme mit den Augen.

Die Berichte stützen sich dabei auf den Post einer Twitter-Nutzerin. Die Frau äußerte sich skeptisch gegenüber den Covid-Vakzinen und berichtet, sie hätte zwei Tage nach ihrer zweiten Spritze "schmerzhafte rote und tränende Augen sechs Monate" gehabt. Ob sich "sechs Monate" auf die Dauer der seltsamen Nebenwirkung beziehen, ist nicht ganz klar, auch nicht, mit welchem Impfstoff sie immunisiert wurde. Sonderlich vertrauenswürdig erscheint der "Erfahrungsbericht" in den sozialen Medien nicht, doch eine Sache stimmt tatsächlich: In einigen Fällen kann die Covid-19-Impfung zu Sehstörungen führen. Die äußert sich allerdings anders, als von der Frau beschrieben.

Sehstörungen nach der Corona-Impfung: Seltene Gerinnungsstörung als Ursache?

Die Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen hat im September 2021 im Fachportal "Nature Public Health Emergency Collection" von einem solchen Fall berichtet. Ein 78 Jahre alter Patient sei mit Einblutungen im Gesicht, den Beinen sowie Nasen- und Zahnfleischbluten eingewiesen worden. Vorerkrankungen hätte er keine gehabt, ungefähr drei Wochen vor der Einweisung hatte er allerdings seine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten. Im weiteren Verlauf klagte der Mann dann über eine Sehstörung, im linken Auge sehe er einen roten Schleier.

Schließlich stellte sich heraus, dass der 78-Jährige eine Blutung im linken Auge hatte. Die Ärzte stellten fest, dass bei ihm eine sogenannte Thrombozytopenie vorlag. Das bedeutet, dass im Blut ungewöhnlich wenige Blutplättchen sind und das Blut daher nicht richtig gerinnt. In erster Linie löst die Thrombozytopenie Blutungen an verschiedenen Körperstellen aus, in seltenen Fällen sogar im Gehirn - oder eben im Auge, wie bei dem 78-Jährigen. Nach etwa einer Woche ist die Blutung im Auge des Mannes wieder zurückgegangen.

Grundsätzlich gibt es zwei Ursachen für Thrombozytopenie:

der Körper produziert zu wenige Blutplättchen , zum Beispiel aufgrund einer Blutkrankheit oder bestimmter Medikamente

, zum Beispiel aufgrund einer Blutkrankheit oder bestimmter Medikamente der Körper verbraucht zu viele Blutplättchen, zum Beispiel aufgrund einer Infektion, Autoimmunkrankheit oder ebenfalls wegen Medikamenten

Gefährliche Autoimmunreaktion: Blutungen im Gehirn möglich

Im Fall des 78-Jährigen lag eine Autoimmunreaktion vor, dabei bilden sich Antikörper gegen die Blutplättchen. Die Ärzte konnten die Impfung als Auslöser dafür jedoch weder nachweisen, noch ausschließen. Dem Patienten wurde daher von einer weiteren Impfung mit Astrazeneca abgeraten und der Fall wurde als mögliche Impfnebenwirkung dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet. Ein Einzelfall ist der Patient laut Register des PEI nicht.

Eine der ersten schwerwiegenden Nebenwirkungen, die nach dem Start der Corona-Impfungen bekannt wurde, sind Thrombosen. Diese traten vor allem bei Menschen auf, die mit einem Vektorimpfstoff wie von Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurden. Dabei handelt es sich um Blutgerinnsel, die den Blutfluss stören und Gefäße verengen oder verstopfen. Thrombosen können wiederum, je nachdem wo sie sich im Körper befinden, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen.

Seltene Impfnebenwirkung "TTS": Das sind die Symptome

Nun kann es passieren, dass eine Thrombose mit einer Thrombozytopenie zusammenfällt. Das "Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom" (TTS) ist ein sehr seltener klinischer Befund, bei dem eine Gefäßverengung mit einer besonders geringen Anzahl an Blutplättchen einhergeht. Neben den bereits beschriebenen Blutungen kann es dabei auch zu Symptomen wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Luftnot und Sehstörungen kommen. Letztere kann insbesondere auf eine Hirnvenenthrombose oder Hirnblutungen hinweisen. Treten die Anzeichen später als drei Tage nach der Impfung auf und halten an, sollten Betroffene umgehend ärztliche Hilfe aufsuchen, rät das Robert-Koch-Institut (RKI).

Bis Ende 2021 sind 278 Fälle von TTS nach einer Corona-Impfung beim PEI gemeldet worden. Ein Großteil der Betroffenen hatte Thrombosen an eher ungewöhnlichen Stellen, berichtet das Institut, dazu zählen vorwiegend die Hirnvenen, aber auch Milz- oder Lebervenen. Mehrere hatten zudem Antikörper gegen die Blutplättchen gebildet, wie auch der 78-Jähriger im Erlanger Uniklinikum. 43 Menschen mit TTS sind gestorben.

Die seltene Nebenwirkung ist fast ausschließlich bei Menschen aufgetreten, die den Corona-Impfstoff von Astrazeneca verabreicht bekommen hatten. Dieser wird inzwischen nicht mehr in Deutschland verimpft. Das PEI betonte außerdem, dass es für alle mRNA-Impfstoffe - Moderna und Biontech - keine Risikosignale für TTS gibt. "Nach derzeitigem Kenntnisstand sind schwerwiegende Nebenwirkungen sehr selten und ändern nicht das positive Nutzen-Risiko-Verhältnis der Impfstoffe", heißt es im Sicherheitsbericht des PEI.

Zudem ist zu beachten: Thrombosen und TTS können auch durch die Corona-Infektion ausgelöst werden.Das Risiko eines Blutgerinnsels aufgrund von Covid-19 ist laut Forschenden sogar höher als bei der Impfung. Sehstörungen zählen ebenfalls zu möglichen Nebenwirkungen von Corona, treten aber ebenso selten auf. In Großbritannien zum Beispiel ist ein Junge in Folge einer Corona-Infektion fast erblindet.