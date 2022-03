Corona-Impfstoffe gelten als sicher - Nebenwirkungen sind selten

Seit vielen Monaten wird nun schon gegen das Coronavirus geimpft. Nebenwirkungen der verschiedenen Covid-19-Vakzine gelten als extrem selten. Der Impfstoff ist sicher, er schützt vor einem schweren Corona-Verlauf und bringt für Geimpfte in den allermeisten Fällen keine Einschränkungen mit sich. Dennoch gibt es Menschen, die von Impf-Nebenwirkungen betroffen sind. Und diese Nebenwirkungen sind teilweise schwerwiegend. Hinzu kommt, dass die Erfahrungen von Mediziner*innen bei der Behandlung von Impfschäden im Falle der Covid-19-Impfstoffe gering ist. Nicht selten fühlen sich Betroffene deshalb mit ihrem Leiden allein gelassen.

Herzprobleme, Muskelzuckungen und mehr: Kurzfilme dokumentieren das Leiden von Geschädigten

Der MDR hat in zwei kurzen Filmen Betroffene, Ärzte und Forschende zu Wort kommen lassen. Sie zeigen die Ängste, Verzweiflung und Sorgen von Menschen, die seit der Corona-Impfung unter den unterschiedlichen Symptomen leiden. Sie alle wünschen sich vor allem eines: Jemanden, der sich ihrer Probleme ernsthaft annimmt.

Die 31-jährige Lehrerin Vera Rieder ist eine der Betroffenen. Sie leidet seit ihrer Corona-Impfung an heftigen Nebenwirkungen. In der MDR-Sendung “Umschau” schildert sie, wie es ihr nach ihrer ersten Impfung erging: Im Oktober 2021 habe sie sich impfen lassen. Danach habe die Lehrerin einen Hautausschlag mit Beulen bekommen. Muskelzuckungen und Taubheitsgefühle schlossen sich laut ihrer Aussagen an. Ihre Hand entwickelte eine Spastik und sie hatte heftige Herzrhythmusstörungen, erzählt die 31-Jährige.

Die Lehrerin sei mehrmals im Krankenhaus gewesen und habe Hilfe bei Ärzten gesucht. Seit mittlerweile fünf Monaten ist die junge Frau arbeitsunfähig. Diagnose: Impfkomplikationen. Die 31-Jährige meldet ihre Nebenwirkungen dem zuständigen Paul-Ehrlich-Institut, bekommt jedoch nur Standardantworten. Ihr Eindruck: Niemand interessiert sich für ihr Leid.

"Man ist hilflos": Betroffene findet Beistand im Internet

Im Internet findet die Lehrerin viele weitere Menschen, die von starken Nebenwirkungen betroffen sind, erzählt sie. Diese Menschen schildern teilweise identische Symptome und Nebenwirkungen. Das hilft Vera Riedl war, aber auch ihre Leidensgenossen vermissen eine Anlaufstelle für ihre Beschwerden oder jemanden, der sie tatsächlich ernst nimmt.

Vera Rieder investierte schließlich selbst in die Aufklärung ihrer Krankheitsbilder nach der Impfung. Sie bezahlte nach eigener Aussage 200 Euro für eine große Blutuntersuchung. Das Ergebnis ist für die Lehrerin schockierend: Sie habe sogenannte Autoantikörper im Blut, die das körpereigene Gewebe angreifen.

Autoantikörper werden häufig auch bei Long-Covid-Patienten festgestellt. Marion Bimmler, die in Berlin ein Forschungslabor leitet, erklärt in den Filmen des MDR, dass sie Autoantikörper bei 300 Patienten nach einer Covid-19-Impfung nachgewiesen habe. Die Betroffenen seien laut der Forscherin schwer krank gewesen und sie hätten ihre Beschwerden auch gemeldet - ohne Ergebnis.

Hürden für Entschädigungen nach Impfschäden sind extrem hoch

Auch wenn es darum geht, für ihre Schäden nach einer Corona-Impfung entschädigt zu werden, sind die Hürden extrem hoch. Denn Impfschäden werden nur anerkannt, wenn die Symptome noch sechs Monate nach der Impfung anhalten. Und auch dann sind die Chancen auf eine Entschädigung alles andere als hoch – die meisten Anträge werden abgelehnt, wie der Anwalt Joachim Cäsar-Preller im MDR erklärt.

“Es wird so gut wie alles abgelehnt, alles von sich gewiesen – und das passt so gar nicht dazu, dass man doch zum Impfen immer wieder auffordert und auch Druck erzeugt – aber man muss sich eben auch der Menschen annehmen, die leider mit den Nebenwirkungen zu kämpfen haben”, sagte er dem Sender.

Zwar sind die verfügbaren Corona-Impfstoffe für die allermeisten Menschen gut verträglich. Die Mehrzahl der Geimpften verträgt das jeweilige Vakzin gut. Doch die wenigen Menschen, die nach der Impfung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, stehen alleine da.

Antworten für Betroffene sind nicht zufriedenstellend

Auf Anfrage des MDR beim Paul-Ehrlich-Institut antwortet dieses laut Angaben des MDR, dass man bisher kein Risiko-Signal in Zusammenhang mit der Impfung, erkennen könne. Doch viele Ärzte vermuten, dass es eine deutliche Untererfassung der Nebenwirkungen geben könnte. Denn für die Meldung einer Impf-Nebenwirkung gibt es unterschiedliche Hürden - die Meldung sei kompliziert und vor allem zeitaufwendig. Viele Betroffene schrecke das ab.

Dr. Erich Freisleben hat sich in einem Video öffentlich zu Impfnebenwirkungen geäußert. Er vermutet ebenfalls, dass es eine starke Untererfassung von Impfkomplikationen gibt. Dem MDR sagte er, dass er inzwischen 86 Fälle dokumentiert habe – eine Reaktion vom Paul-Ehrlich-Institut habe er bisher nicht bekommen.

