Die Corona-Pandemie beschäftigt uns alle schon seit Monaten. Sie stellt jeden Einzelnen vor Herausforderungen - Manche von uns macht das kreativ, wie zum Beispiel den Schweizer Firmeninhaber Raymond Lüdi.

Wie die Deutsche Welle berichtete, fanden Forscher heraus, dass bei einigen Corona-Patienten der Virus im Kot nachweisbar war. Toiletten können wahre Viren-Schleudern sein. Das Problem ist die Spülung, denn es besteht die Möglichkeit, dass die Coronaviren in menschlichen Ausscheidungen in der Luft verteilen werden. Für Raymond Lüdi waren es Berichte wie dieser, die ihm klar machten, dass er und seine Firma hier aktiv werden können.

Der WC-Deckel kann die Corona-Viren filtern

Seine Firma Belair Solutions AG produziert den "Belair 3000". Dieses Gerät ist eine im WC-Ring integrierte Entlüftung, die unangenehme Gerüche in Form von Gasen absaugt und filtriert. "Dafür verwenden wir einen Aktivkohlefilter", so Lüdi. Bisher war das Gerät nur dafür gedacht, doch der neue WC-Deckel filtert auch Corona-Viren! Der bisher verwendete Aktivkohlefilter wurde durch einen Filter ersetzt, der es möglich macht, Viren abzusaugen und zu filtern. Die Viren werden dabei im Filter abgefangen und unschädlich gemacht, denn die Viren können nicht mehr aus dem Gerät entweichen.

Besonders attraktiv sei das Produkt laut dem Schweizer für Altenheime und Spitäler, denn es sorgt für einen zusätzlichen Schutz, der bei Risikogruppen, wie man sie an diesen Orten oft findet, sinnvoll ist. Aber auch für Privathaushalte oder Einrichtungen mit viel Personenverkehr ist das Produkt hilfreich. Der Preis für das Gerät inklusive Coronafilter beläuft sich laut der Homepage von Belair auf 289 CHF bis 319 CHF. Umgerechnet sind das in etwa 268 Euro beziehungsweise 295 Euro. Der Lüfter mit Coronafilter kostet 48 CHF, was umgerechnet ungefähr 45 Euro sind.

Der Coronafilter muss man nach Abgaben des Herstellers alle vier Monate gewechselt werden. Um beim wechseln nicht mit dem Virus in Kontakt zu kommen, wurden vom Hersteller auch Vorkehrungen bei der Produktion getroffen: "Der Filter ist mit einer Lage Vlies überzogen", so Lüdi. Das ermöglicht ein sicheres und problemloses Austauschen des Filters.

Umweltfreundlicher WC-Deckel, der auch noch Geld spart

Es ist allgemein bekannt, dass das Heizen bei offenem Fenster alles andere als optimal ist, denn dabei verliert man massiv an Heizwärme. Daher kommt auch der Ausspruch: "Zum Fenster raus heizen". Der "Belair 3000" verbessert laut Hersteller die Energiebilanz von Privathaushalten, Restaurants, Hotels und Unternehmen, denn kostenintensive Innenraum-Lüftungen bei Sanitärräumen werden überflüssig. Genauso fallen Energiekosten aufgrund des Wärmeverlusts bei der Fensterlüftung weg. Auf die Dauer würde sich laut Lüdi das Gerät somit selbst finanzieren. Doch nicht nur Energiekosten würden gespart: Bei Renovierungen oder Umbauten ermöglicht das Gerät laut dem Schweizer eine massive Baukostenreduktion, da Sanitärräume keine Entlüftung mehr benötigten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Herstellers: www.belairswiss.ch