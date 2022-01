Eine schwangere Frau hat in einem Krankenhaus in Tel Aviv eine doppelt schwere Diagnose erhalten: Sie hatte sich gleichzeitig mit dem Corona- und dem Grippevirus angesteckt.

Mediziner bezeichnen solche Doppelinfektionen als „Flurona“: „Flu“ steht dabei für Influenza und „Rona“ für Corona. Die Erkrankung der ungeimpften Frau sei bei einer Untersuchung im Rabin Medical Center in Petah Tikva, einem Vorort Tel Avivs, festgestellt worden, wie israelische Medien berichten. Die Frau leide aber nur an leichten Symptomen.

Mediziner gehen allerdings davon aus, dass die Ausbreitung der Omikron-Variante in Kombination mit der saisonalen Grippezeit zu einem vermehrten Auftreten solcher Doppelinfektionen führen könnte. Aufgrund der erhöhten Hygienemaßnahmen im Winter 2021/22 gab es vor einem Jahr deutlich weniger Grippefälle als vor der Pandemie. Vielen Menschen fehlt daher aber auch der nötige Immunschutz, um sich nun vor einer Grippeerkrankung zu schützen.

Für Risikogruppen, also Senioren, chronisch Kranke oder Schwangere, könne eine „Flurona“ sogar lebensbedrohliche Folgen haben, warnt das Robert-Koch-Institut (RKI). Besonders gefährlich ist dabei, dass die Lunge durch Flüssigkeitsansammlungen und Gerinnsel in den Blutgefäßen zweifach geschädigt wird „Daher sollte man natürlich sich selber schützen. Auch wäre es gut, wenn wir das Gesundheitswesen nicht durch viele Grippe- und Covid-19-Erkrankte doppelt belasten würden“, rät der Immunologe Dr. Carsten Watzl im Interview mit der Bild-Zeitung.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt vor allem der Altersgruppe ab 60 Jahren, sich gegen beide Viren impfen zu lassen. Das in Deutschland verwendete Grippe-Vakzin ist ein Totimpfstoff, weshalb zwischen der Grippe- und Corona-Impfung kein zeitlicher Abstand notwendig sei.

Die Doppelinfektionen treten bereits seit Beginn der Pandemie auf. Auch in Deutschland gab es vermutlich bereits solche Fälle, glaubt der Infektiologe Andreas Cerny. Da die Patienten aber nicht auf beide Viren getestet wurden, liegen keine ärztlichen Nachweise darüber vor.

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.