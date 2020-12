Bund und Länder einigten sich am Sonntag für einen harten Lockdown vom 16. Dezember bis 10. Januar. Neben einer nächtlichen Ausgangssperre und Sonderregeln zu Weihnachten und Silvester ist in diesem Beschluss auch die Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen und die vorübergehende Schließung von Kitas festgesetzt.

Eltern, die wegen der Schließung von Kitas und Schulen in Betreuungsproblem geraten und deshalb nicht zur Arbeit gehen können, bekommen eine Verdienstausfallentschädigung vom Staat, so Kanzleramtschef Braun. Auch wenn der Nachwuchs durch das Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wird und die Erziehungsberechtigten deshalb ihre Arbeit ausfallen lassen müssen, steht ihnen laut Infektionsschutzgesetz eine Lohnfortzahlung von 67 Prozent des Nettoeinkommens zu.

Kanzleramtschef: Entschädigung für Eltern mit Betreuungsprobleme

Die Entschädigung gilt für Eltern mit Kindern bis 12 Jahren und für Eltern von Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind. Für den Antrag der Entschädigung ist der Arbeitnehmer zuständig. Er reicht den Antrag bei der zuständigen Behörde vor Ort ein und gibt sie als Lohnfortzahlung an den Arbeitnehmer weiter. Die Eltern müssen sich also nicht selber bei den Behörden darum kümmern.

Zudem können Eltern bei Betreuungsproblemen Kinderkrankentage nehmen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Anzahl der Tage pro Elternteil für das laufende Jahr von 10 auf 15 Tage erhöht. Alleinerziehende erhalten 30 statt 20 Tage.

"Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen", so die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Wie diese konkret aussehen und ob sie über die bisherigen Entschädigungsregeln hinausgehen, wird laut der Politikerin im Laufe dieser Woche geklärt.