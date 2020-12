Öko-Test befasst sich damit, wie wirksam Luftreiniger* tatsächlich bei der Bekämpfung des Coronavirus sind. Eignen sie sich beispielsweise als Ersatz für das Lüften, das bei der aktuellen Kälte sehr unangenehm ist? Und wie schaffen es die Luftreiniger, die Viren-belasteten Aerosole zu eliminieren? So sollen die Luftreiniger die Coronaviren aus der Luft filtern:

Durch den konstanten Luftaustausch innerhalb von geschlossenen Räumen soll die Anzahl der Coronaviren in der Luft gesenkt werden.

In den Luftreinigern verbaute Filter sollen die Viren abfangen.

Uneinigkeit herrscht allerdings über die Effektivität solcher Luftreiniger.

Öko-Test verrät: Schützen Luftreiniger wirklich vor Corona?

Wie funktionieren die Luftreiniger*, die die Viren in der Luft unschädlich machen sollen? Und wie bewerten Experten die Wirksamkeit von Luftreinigern für die Eindämmung des Coronavirus? Öko-Test hat sich unter anderem mit diesen Fragen befasst und liefert alle Informationen rund um die Luftreiniger. Für mehr Nachrichten zur aktuellen Pandemie-Lage, sehen Sie sich unsere Artikel zum und über das Coronavirus an.

So funktionieren die Luftreiniger und Luftfilter

Mithilfe von Ventilatoren wird die Raumluft in das Luftreiniger-Gerät* gesaugt und dort in ein spezielles Filtersystem geleitet. Dieses Filtersystem besteht aus mehreren Schichten Filtern und soll die virenbelasteten Aerosole einbehalten. Jeder Filter dieses Filtersystems soll eine bestimmte Schadstoffart herausfiltern, also zum Beispiel Staub, Pollen, Bakterien oder eben Viren. Wenn die angesogene Luft das Filtersystem verlässt, ist sie gereinigt und wird wieder dem Raum zugeführt. Einen Vorteil bieten ganz klar große Luftreiniger-Geräte: Denn diese enthalten einen größeren Ventilator als kleinere Geräte, der aufgrund einer langsameren Umdrehungsgeschwindigkeit mehr Luft ansaugen kann. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass der Luftreiniger minimal das sechsfache des Raumvolumens innerhalb einer Stunde filtern kann - denn nur so kann er für tatsächliche Effekte auf die Luftreinigung sorgen. Zudem sind die großen Geräte oftmals leiser.

Diese drei Luftfilter-Arten haben die gängigen Luftreiniger

Luftreiniger*, die derzeit auf dem Markt sind, verwenden in erster Linie drei Luftfilter-Arten: HEPA-Filter, UV-C-Licht-Filter/ Ozongas-Filter und Plasmafilter. HEPA steht für High Efficiency Particulate Air/Arrestance - dieser Filter-Typ besteht aus einem sehr eng gewebten Filtervlies, in dem winzige Partikel, wie etwa mit Corona-Viren belastete Aerosole, verhaftet bleiben und aus der Luft gezogen werden. Bei HEPA-Filtern gilt es darauf zu achten, dass es sich um die Klasse H13 oder H14 handelt. Außerdem ist ein regelmäßiges Wechseln des Filters unverzichtbar. Ein wenig anders funktionieren Geräte mit UV-C-Licht-Filter: Hierbei wird die Raumluft angesaugt und an einer UV-C-Strahlenquelle vorbeigeleitet. Das ultraviolette Licht soll die Viren in der Luft abtöten. Ebenso gibt es Luftreiniger, die mit Ozongas arbeiten. Problematisch bei UV-C- und Ozongas-Filtern ist , dass sowohl das ultraviolette Licht, als auch das Ozongas austreten können und so zu Schäden für den Menschen führen können. Beispielsweise kann es zu Verletzungen von Haut, Augen oder Atemwegen kommen.

Eine weitere Filter-Art sind Plasmafilter. Hierbei wird die angesaugte Raumluft in ein elektrisches Hochspannungsfeld geleitet - dadurch wird die Luft in einen gasartigen Zustand verwandelt: das Plasma. Es kommt zu einem Ladungsausgleich zwischen den unzähligen Luft-Molekülen, bei dem die Viren-belasteten Aerosole zerstört werden. Bei diesem Vorgang entsteht Ozon, dass jedoch durch einen Aktivkohlefilter unschädlich gemacht wird. Anwendung finden Plasmafilter beispielsweise in der Gastronomie, um den Geruch des Essens, der in der Luft hängt, zu neutralisieren.

Können Luftfilter Coronaviren aus der Luft entfernen? RKI rät ab

Experten sind sich sehr uneinig über den Nutzen von Luftfiltern für die Eliminierung von Corona-Viren in der Raumluft. Die Kommission für Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt sieht Luftreiniger* als sinnvolle Ergänzung des regelmäßigen Lüftens - nicht jedoch als alleiniges Mittel um die Verteilung von Aerosolen zu minimieren. Vor allem dort, wo regelmäßiges Lüften erschwert ist oder keine zusätzlichen Lüftungsanlagen installiert sind, machen Luftreiniger aber durchaus Sinn. Das kann beispielsweise an Schulen der Fall sein.

Von Luftfiltern, die die Ozongas oder UV-Licht-Technik verwenden, rät das IRK ab - diese seien aus Sicherheitsgründen zu riskant. Luftreiniger, die mit HEPA-Filtern arbeiten, befreien die Raumluft nur unzureichend von den Viren-belasteten Aerosolen. Beide Filter-Arten sind laut IRK nicht ideal geeignet, das Lüften bleibt die beste Möglichkeit, die Luft zu reinigen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) rät ebenfalls dazu, konsequent und regelmäßig zu lüften. Das RKI sieht als kritisch an, dass die Luftreiniger vermitteln, dass das Infektionsrisiko in Räumen durch die Filterung gebannt sei, was aber ganz klar nicht der Fall ist. Die Maskenpflicht und die Einhaltung von Abstands- und Hygiene-Regeln ist nach wie vor die sicherste Abwehr gegen das Virus.

Universität der Bundeswert rät zu Luftreinigern

Anders als das RKI und das IRK sieht die Universität der Bundeswehr die Luftreiniger*: In einer Studie des Instituts für Strömungsmechanik und Aerodynamik kommen die Forscher zu dem Schluss, dass es möglich ist, alleine mithilfe eines Luftreinigers die Aerosolkonzentration in der Luft innerhalb kürzester Zeit zu halbieren. Bei einem etwa 20m² großen Raum erfolgt die Halbierung der Aerosole in der Luft innerhalb von drei bis fünf Minuten. Die Experten empfehlen, den Luftreiniger mittig an die Längsseite des Raumes zu stellen, da so die Luft am wirksamsten gefiltert werden kann.

Für Räume kleiner und mittlerer Größe empfehlen die Forscher Geräte mit F7 + H14 Filterkombinationen, welche die Konzentration der Aerosole so niedrig hält, dass selbst bei geschlossenen Fenstern ein sehr geringes Ansteckungsrisiko herrscht. Diese eignen sich deshalb besonders für Klassenräume an Schulen, in Geschäften oder in Wartezimmern von Arztpraxen. Die Experten führen weiterhin an, dass durch den Einsatz von Luftreinigern die Viruslast in Räumen auch tatsächlich reduziert werden kann - beim Lüften durch die Öffnung von Fenstern kann das laut den Forschern nicht garantiert werden.

Fazit: Experten sind sich uneinig über die Wirksamkeit von Luftreinigern

Über die tatsächliche Wirksamkeit von Luftreinigern* für die Eliminierung der Corona-Viren in der Luft sind sich die Experten uneinig. Sowohl das Robert-Koch-Institut, als auch die Kommission für Innenraumlufthygiene am Umweltbundesamt, empfehlen Luftreiniger als unterstützende Maßnahme zum Lüften und den geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln. Das Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr empfiehlt jedoch die Luftreiniger auch als alleinige Maßnahme, die Raumluft von einer hohen Viruslast zu befreien. Deshalb eignen sich solche Geräte vor allem für Schulen oder Geschäfte.

Den vollständigen Artikel finden Sie auf der offiziellen Website von Öko-Test.

