Für viele ist der Virologe Christian Drosten einer, der in der Corona-Krise die Fakten auf den Tisch packt - während andere dem Virologen wiederum nicht so wohlgesonnen sind. Drosten hat es ich zur Aufgabe gemacht, die Menschen mit seinem Podcast im NDR durch die Pandemie zu begleiten. Nun muss er das aber nicht mehr alleine tun. Wie bereits bekannt ist, hat der Virologe sich weibliche Unterstützung geholt: die Expertin und Virologin Sandra Ciesek. Doch während über Drosten schon viel geschrieben und gesprochen wurde, ist Sandra Ciesek noch nicht so bekannt. Wir stellen "die Neue" an Drostens Seite vor.

Prof. Dr. med. Sandra Ciesek wurde 1978 in Goslar (Niedersachsen) geboren. Die vielfach ausgezeichnete Professorin studierte ursprünglich an der Universität Göttingen und der Medizinischen Hochschule Hannover. Aber auch in Franken lernte sie ihr Handwerk. Ihren Masterabschluss im Bereich Public Health, erlangte Ciesek an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Virologin Sandra Ciesek studierte auch in Franken

Die Virologin hat 2010 bereits den Martin Gülzow-Preis erworben. Außerdem wurde, wie der Informationsdienst der Wissenschaft (idw) mitteilt, ihre Promotion 2014 entsprechend ausgezeichnet. Laut der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin konnte sich Ciesek auch im Jahr 2016 den Präventionspreis sichern. Neben den Auszeichnungen hat die Virologin mehrere Bücher verfasst, die sich unter anderem mit der Virusinfektion Hepatitis C befassen. Aktuell ist die Medizinerin gleichzeitig Direktorin des Universitätsklinikums Frankfurt am Main und Professorin für Medizinische Virologie an der Goethe-Universität, die sich ebenfalls in der Hessen-Metropole befindet.

Ciesek befasst sich jetzt auch mit der Forschung am SARS-CoV-2 Virus. Laut aerzteblatt.de erhält die Virologin für ihre Forschungsarbeiten am Coronavirus von der Johanna Quandt-Universitäts-Stiftung eine Unterstützung von insgesamt 250.000 Euro. Cieseks Fokus liegt dabei auf dem Finden von menschlichen Zellen, welche das Virus nutzt, um sich zu verbreiten.

Wie merkur.de berichtet, hat sich Ciesek erstmals im September den Fragen Drostens gestellt. Die Fragen bezogen sich vor allem auf asymptomatischen Corona-Symptome - das heißt Menschen, die vom Coronavirus infiziert wurden, aber keinerlei Symptome zeigen. Diese seien einerseits für Mediziner schwer zu behandeln, anderseits gleichzeitig auch außerordentlich gefährlich. Denn solche Menschen wären an der Infizierung anderer beteiligt, ohne es zu wissen oder es zu merken.

Ciesek wird sich mit Drosten im Podcast abwechseln

Laut morgenpost.de wird sich Ciesek ab sofort mit Drosten im NDR-Podcast abwechseln. Der Virologe hat sich mit Ciesek eine zuverlässige kompetente Schützenhilfe geholt, um Deutschland auch weiterhin mit Information durch die Pandemie zu führen.