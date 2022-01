Manche Symptome einer Corona-Infektion kennen wir schon lange: Husten, Schnupfen oder eine laufende Nase.

Doch es gibt auch ungewöhnlichere Nebenwirkungen...

Merkwürdige Corona-Nebenwirkung: Magenprobleme und Rülpsen

Eine Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlicht wurde, hat 117 Corona-Krankenhauspatienten in China untersucht.

44 Prozent von ihnen hatten nach ihrer Entlassung magenbezogene Probleme. Jeder Zehnte musste mehr rülpsen als vor der Corona-Infektion.

Bis zu 30 Mal am Tag stoßen gesunde Menschen über den Tag verteilt auf. Bei manchen Corona-Infizierten kann das Aufstoßen jedoch verstärkt auftreten - und wochenlang andauern.

Sexuelle Probleme nach Corona-Infektion

Manche Personen, die an Corona erkrankt sind, berichten jedoch auch über Probleme im Schlafzimmer. Eine Studie vom King's College in London fand heraus, dass 14,6 Prozent der Männer und acht Prozent der Frauen auch Wochen nach ihrer Erkrankung mit "sexuellen Funktionsstörungen" zu kämpfen hatten.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

3,2 Prozent der Männer gaben sogar an, dass sie einen kleineren Penis bekommen haben. Laut Wissenschaftlern sei ein schrumpfender Penis wahrscheinlich die Folge einer erektilen Dysfunktion, die durch die Virusinfektion verursacht wird.

Urologen aus Miami fanden Partikel des Coronavirus in den Penissen von zwei Männern. Das Virus könne den Blutfluss verhindern.

Schlechte Stimmung und Durchfall

In der Studie vom King's College sagten 25 Prozent, dass sie seit ihrer Corona-Infektion mehr Wut empfinden - 7,4 Prozent berichten von Aggressionen. Über die Hälfte gab an, dass sie stärker gereizt seien.

Eine britische ZOE-Covid-Symptomstudie deckte auf, dass die Wahrscheinlichkeit, als Corona-Erkrankter Durchfall zu bekommen, mit dem Alter steigt.

Anhand der Daten von Millionen von App-Nutzern konnte herausgefunden werden, dass nur zehn Prozent der Kinder, aber 30 Prozent der Erwachsenen über 35 Jahren davon betroffen seien.

Schwierigkeiten mit der Blase: Inkontinenz nach Erkrankung

Corona-Erkrankte berichten außerdem über Schwierigkeiten mit ihrer Blase. Forschende aus den USA vermuten, dass die durch das Virus verursachte Entzündung stärkeren Druck auf die Blase ausübe - inklusive eines erhöhten Harndrangs in der Nacht.

Die Studie des King's College fand heraus, dass 14,1 Prozent der Menschen "Probleme mit der Blasenkontrolle“ als Long-Covid-Symptom angebenen haben.

Mutter berichtet über grüne Milch

Eine Mutter teilte auf Instagram ein Foto, auf welchem sie ihre grüne Muttermilch zeigte - während einer Corona-Infektion. Ashmiry schreibt dazu: "Ich wollte das Bild meiner Muttermilch unbedingt teilen. Es machte mir bewusst, dass etwas mit meinem Körper und dem meines Babys los war."

Die junge Mutter meint zudem, dass die Farbveränderung bedeute, dass ihr Körper genau das herstelle, was ihr Baby braucht. "Antikörper, extra viel Fett und nur das Gute.“

Eine Studie aus dem Jahr 2013 bestätigte bereits, dass Infektionen bei der Mutter oder dem Kind die Zusammensetzung der Milch beeinflussen. Sie haben direkte Auswirkungen auf die Zahl der Leukozyten.

Zum Weiterlesen: Neue Studie aus Israel zur vierten Impfung: Forscher spricht von "Dilemma"