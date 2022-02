Rosmarin gegen Corona?

Verbindungen in Rosmarin besitzen entzündungshemmende Eigenschaften

Carnosinsäure kann laut einer Studie vor Corona schützen

Auch bei weiteren entzündungsbedingten Erkrankungen zeigt die Säure Wirkung

Aktuellen Studienergebnissen zufolge, veröffentlicht in der Fachzeitung "Antioxidants", können Rosmarinextrakte mit den darin enthaltenen Verbindungen Carnosinsäure und Carnosol vor Corona-Infektionen und deren Folgen schützen. Besagte Inhaltsstoffe von Rosmarin könnten auch gegen neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson helfen.

Rosmarin gegen Corona: Inhaltsstoff soll vor Infektion schützen

Die bereits erwähnten, in Rosmarin enthaltenen Verbindungen, Carnosinsäure und Carnosol sind laut der Forschenden hauptsächlich für die positiven Effekte beim Verzehr von Rosmarin verantwortlich. In Bezug auf das Coronavirus wirken diese Verbindungen wie folgt: Die Carnosinsäure kann eine Interaktion zwischen dem äußeren Spike-Protein des Virus und einem Rezeptorprotein (ACE2) blockieren. So kann das Virus nicht länger in die menschlichen Zellen eindringen. Zudem stellten die Forscher*innen fest, dass sich eine höhere Dosis der Säure positiv auf deren immun-hemmende Wirkung auswirkt.

"Wir sind der Meinung, dass Carnosinsäure oder ein optimiertes Derivat als potenziell kostengünstige, sichere und wirksame Behandlung für COVID-19 und einige andere entzündungsbedingte Erkrankungen untersucht werden sollte", erklärte Studienautor Professor Dr. Stuart Lipton vom Scripps Research Institute in einer Pressemitteilung.

Schon 2016 hat das Forscherteam in einem Versuch mit Mäusen nachweisen können, dass Carnosinsäure eine entzündungshemmende, antioxidative Signalkaskade aktiviert, den sogenannten Nrf2-Signalweg. Bei den Test-Mäusen konnten deren Alzheimer-ähnlichen Symptome reduziert werden, da diese Erkrankung unter anderem auf Entzündungen im Gehirn zurückzuführen ist.

Auf die gleiche Weise werden auch Entzündungswege beim Coronavirus gehemmt. Auch bei anderen Krankheiten, oder kognitiven Symptomen bei Long-Covid (Post-Covid-Syndrom) könnte die Säure eine entzündungshemmende Wirkung erzielen, so die Forschenden.