Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag, dem 14. Januar 2022, neue Corona-Richtlinien verkündet.

Diese gelten ab Samstag, dem 15. Januar 2022, in Deutschland.

RKI veröffentlicht neue Richtlinie: So lange giltst du als genesen

Bisher galt eine Person, die sich mit Corona infiziert hat, für sechs Monate als genesen. Dieser Zeitraum wurde nun verkürzt. Menschen, die sich mit Corona angesteckt haben, gelten künftig nur noch für drei Monate als genesen. Dann wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen.

Als genesen gilt, wer ein positives PCR-Testergebnis vorweisen kann, das mindestens 28 Tage zurückliegt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntag mit 515,7 an. Dies ist der dritte Höchstwert in Folge. Lauterbach stimmte die Bevölkerung schon auf "sehr schwere Wochen" ein.

Ein kleiner Lichtblick: Schon bald könnte der Impfstoff von Novavax in Deutschland verimpft werden.