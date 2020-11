RKI veröffentlicht Corona-Bericht: Wie schlimm war die erste Welle?

Infektionen verliefen überwiegend "mild"

Alte Menschen von schweren Krankheitsverläufen besonders betroffen

Die häufigsten Symptome waren Husten und Fieber

Im Dezember 2019 kursieren weltweit die ersten Berichte über eine ungewöhnliche Lungenerkrankung in den Medien. Auch inFranken.de berichtete kurz vor dem Jahreswechsel zum ersten Mal von der "mysteriösen Lungenkrankheit aus China". Ursprünglich nur im asiatischen Raum verbreitet, bahnte sich das neuartige Coronavirus seinen Weg nach Europa. Bereits im Januar wurden auch erste Fälle in Deutschland gemeldet. Was zunächst als harmloser Grippevirus betitelt wurde, entwickelte sich zu einer der größten Pandemien der Menschheitsgeschichte. Schnell wurden Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen und schon im April wurde der erste deutschlandweite "Lockdown" ausgerufen. Nun, knapp sieben Monate später, zieht das "Robert-Koch-Institut (RKI)" ein Resümee und beurteilt, wie schwer die erste Covid-19-Welle Deutschland wirklich getroffen hat.

RKI-Bericht: Wie schwer hat uns die erste Corona-Welle getroffen?

Am 27. Januar 2020 wurde der erste Coronafall in Deutschland offiziell bestätigt. Ein 33-jähriger Unternehmer aus Bayern hatte sich auf einem Fortbildungsseminar in China mit dem Virus infiziert und es nach Deutschland getragen. Seitdem gewann die Dynamik des Infektionsgeschehens in Deutschland schnell an Fahrt und bereits im April rief Bundeskanzlerin Angela Merkel den ersten "Lockdown" aus. Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen konnten Mitte Juni wieder erste Lockerungen vorgenommen werden.

Den Zeitraum von Januar bis Mitte Juni bezeichnet das "RKI" als erste Covid-19-Welle. Von den bisher fast 900.000 gemeldeten Fällen (Stand: 20. November 2020) entfallen laut "RKI" genau 190.816 auf besagte Zeitspanne. Für die Auswertung wurden nur Fälle eingeschlossen, zu denen Information zum Alter, zur Hospitalisierung sowie zum Tod vorlagen. Diese lagen bei rund 150.000 Fällen vor.

Um die Ergebnisse richtig einzuordnen, wurde der Krankheitsverlauf von Sars-CoV-2 in vier Abstufungen unterteilt, die sich gegenseitig jedoch nicht ausschließen. Diese Differenzierung basiert auf der initialen Verlaufsbeschreibung durch die "World Health Organization (WHO)":

milder Krankheitsverlauf: keine Pneumonie, nicht hospitalisiert, nicht verstorben

keine Pneumonie, nicht hospitalisiert, nicht verstorben moderater Krankheitsverlauf: Pneumonie, nicht hospitalisiert, nicht verstorben

Pneumonie, nicht hospitalisiert, nicht verstorben schwerer Krankheitsverlauf: hospitalisiert

hospitalisiert kritischer Krankheitsverlauf: hospitalisiert, intensivpflichtig/ verstorben

Wichtig: Als "verstorben" beziehungsweise Todesfall wurden sowohl Personen registriert, die unmittelbar an Covid-19 verstorben sind, als auch Personen mit Vorerkrankungen, bei denen sich die Todesursache nicht abschließend nachweisen lässt.

Coronavirus: Demografische Verteilung der ersten Welle

Während es zu Beginn der Pandemie die Infektionen noch überwiegend bei Männern aufgetreten waren, wechselte das Verhältnis im Verlauf der Zeit, sodass am Ende des untersuchten Zeitraums 52 Prozent der Fälle weiblich waren.

Die Altersgruppe von 40 bis 59 Jahre war von Covid-19 am stärksten betroffen (35 Prozent), gefolgt von Fällen im Alter von 20 bis 39 Jahre (28 Prozent). Der Anteil an Hochaltrigen (80 Jahre oder älter) war deutlich weniger stark betroffen (12 Prozent). Kindern und Jugendlichen (0 bis 19 Jahre) hatten nur in den wenigsten Fällen mit dem Coronavirus zu kämpfen.

Erste Covid-19-Welle: Symptome, Krankheitsverlauf und Sterberisiko

Auch die Verteilung der Symptome wurde durch das "RKI" dokumentiert. Die Liste der häufigsten Anzeichen setzt sich wie folgt zusammen:

Husten (51 Prozent) Fieber (42 Prozent) Schnupfen (22 Prozent) Halsschmerzen (19 Prozent)

Die Unterschiede der Verteilung waren zwischen den Altersgruppen nur geringfügig und nicht signifikant. Neben den oben genannten Symptomen wurden unter anderem auch noch Pneumonie, Dyspnoe und Diarrhö genannt. Geruchs- und Geschmacksverlust können erst seit Meldewoche 17 übermittelt werden und wurden somit nicht in die Liste miteinbezogen. Eine ausführliche Liste aller Symptome und wie sie zu deuten sind, finden Sie hier.

Obwohl die Symptome Altersgruppen übergreifend gleich sind, bestehen im Verlauf der Krankheit doch deutlich Unterschiede. Insgesamt wurden 18 Prozent aller Fälle stationär aufgenommen, wobei die Hochaltrigen dabei den größten Anteil hatten (48 Prozent). Außerdem erlagen 30 Prozent der Hochaltrigen mit einem schweren Krankheitsverlauf ihren Symptomen. Das Sterberisiko aller berücksichtigten Fälle lag gesamtheitlich nur 5,6 Prozent und betraf vornehmlich Menschen im Alter von mindestens 60 Jahre (95 Prozent).

Eine Vielzahl der betroffenen Patienten wies mindestens einen Risikofaktor auf. Als größter Risikofaktor galt eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Rund 74 Prozent aller Verstorbenen litten darunter. Obwohl das Coronavirus als Lungenkrankheit bekannt ist, litten nur 22 Prozent der Todesfälle vorher unter Lungenbeschwerden.

Eine Sars-CoV-2-Infektion wurde in 80 Prozent aller Fälle als "mild" eingestuft. Insgesamt 18 Prozent wurden mindestens als "schwer" angesehen, davon waren 14 Prozent intensivpflichtig.

Auch eine überstandene Coronainfektion kann nachwirkende Schäden mit sich bringen. Hier finden Sie ein Überblick aller Langzeitfolgen.

Stationäre Fälle wurden im Median neun Tage lang behandelt, wobei sich die Dauer der Hospitalisierung mit der Schwere des Krankheitsverlaufs verlängerte.

Erste Corona-Welle und erster Lockdown in Deutschland: Das Fazit des RKI

Laut eigener Aussage des "Robert-Koch-Instituts" war Ziel der Auswertung die "Beschreibung der übermittelten Covid-19-Fälle mit einer nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion während der ersten Welle in Deutschland mit dem Fokus auf Krankheitsschwere".

Aus den gewonnen Statistiken und Daten konnten vier große Folgerungen gezogen werden:

Die Mehrzahl der Fälle waren Erwachsene jungen und mittleren Alters:

Die Mehrzahl der Fälle waren Erwachsene jungen und mittleren Alters:

Die erste Erkrankungswelle war vor allem durch einen hohen Teil an Fällen von 20 bis 59-Jährigen geprägt (63 Prozent). Der Altersmedian betrug 43 Jahre.





In der Mehrzahl wurden Fälle mit einem milden Krankheitsverlauf beobachtet:

Etwa 80 Prozent der Krankheitsverläufe über alle Altersgruppen hinweg wurden als "mild" eingestuft. Unter den Hochaltrigen betrug dieser Anteil jedoch nur noch 38 Prozent.





Schwere Fälle waren vornehmlich älter, männlich und hatten mindestens einen Risikofaktor:

Insgesamt 18 Prozent der Fälle führten zu einer Hospitalisierung, wovon 70 Prozent der Fälle Angaben zu einem bekannten Risikofaktor machten.





Die Altersgruppe von 40 bis 59 Jahren wurde spät hospitalisiert und lag im Mittel am längsten auf der Intensivstation:

Die Altersgruppe von 40 bis 59 Jahre hielt sich im Median elf Tage auf der Intensivstation auf.

Aus den Folgerungen leitet das RKI folgendes Gesamtfazit ab: "In der ersten COVID-19-Welle in Deutschland wurden in der Mehrzahl Fälle mit einem milden Krankheitsverlauf beobachtet. Der hohe Anteil an schweren Fällen bei älteren Personen ab 60 Jahren bestätigt die ersten Einschätzungen zum Zusammenhang der Erkrankungsschwere mit einem steigenden Lebensalter."

Die gesamte Auswertung leide allerdings unter der Limitation, dass im Meldesystem in der Regel nur Fälle erfasst würden, die im medizinischen Versorgungssystem auch erfasst und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gemeldet wurden. So würden asymptomatische Fälle im Meldesystem eher "untererfasst". Die Analyse würde dennoch wertvolle Hinweise zur Erkrankungsschwere und besonders risikoreichen Gruppen geben.

