Beatmungsgeräte werden in der Corona-Krise mancherorts knapp oder sind gar nicht erst vorhanden. Forscher aus Japan und den USA könnten nun eine Lösung für das Problem gefunden haben - die rektale Beatmung. Die Inspiration für den kreativen Ansatz haben sie aus der Natur.

Wissenschaftler wissen bereits seit einiger Zeit, dass manche Tiere Sauerstoff durch ihren Darm aufnehmen können. Meistens handelt es sich dabei um Tiere, welche in Umgebungen mit niedrigem Sauerstoffgehalt leben, wie zum Beispiel Fische. Dass bestimmte Säugetiere diese Fähigkeit auch besitzen, wurde bereits lange vermutet.

Darmwand-Beatmung an Tieren getestet

Aufgrund dieser Vermutung haben die Forscher aus Japan und den USA an Schweinen, Ratten und Mäusen zwei Verfahren zur Beatmung über den Darm getestet. Die Ergebnisse der nicht gerade schmerzfreien Versuche veröffentlichten sie bereits Mitte Mai in der Fachzeitschrift Med.

Die Darmwand ist zwar sehr gut darin Stoffe und Medikamente aufzunehmen, dennoch stellte sich die Frage, wie der Sauerstoff in den Darm gelangen soll. Für die erste Methode mussten die Forscher zunächst die Darmwand des Versuchstiers gezielt entzünden, damit der Sauerstoff besser aufgenommen werden konnte. Anschließend wurde die Sauerstoffzufuhr über die Lunge kontrolliert gesenkt und pures Sauerstoff-Gas in den Darm des Tieres gepumpt.

Die zweite Methode ist etwas weniger kompliziert auszuführen und schmerzfreier für die Tiere. Anstatt des puren Gases wurde nach dem Absenken des Sauerstofflevels eine stark sauerstoffhaltige Flüssigkeit in den Darm der Tiere gegeben. Die Substanz Perflunafen ist in der Medizin bereits gut bekannt und wird aufgrund seiner Fähigkeit große Mengen an Sauerstoff zu tragen auch als Blutersatz bei Operationen eingesetzt.

Rektale Beatmung als Lebensretter in der Corona-Krise

Beide Versuche waren erfolgreich. Die Tiere konnten den Sauerstoffmangel in der Lunge durch den Sauerstoff aus dem Darm ausgleichen. Wichtige Körperfunktionen konnten somit aufrechterhalten werden und die Tiere überlebten einen längeren Zeitraum ohne ausreichend Sauerstoff in der Luft.

Der nächste Schritt ist nun eine klinische Studie mit menschlichen Probanden. Die Wissenschaftler hoffen, dass sie mit ihrer neuen Methode Menschen mit schweren Lungenkrankheiten helfen können. Es wäre auch eine relativ einfache Möglichkeit fehlende Beatmungsgeräte zu ersetzen. Diese werden während der Corona-Krise vor allem in strukturell schwachen Regionen der Welt knapp.

