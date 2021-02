Familie besuchen im Corona-Lockdown - das ist erlaubt: Bis mindestens 14. Februar gilt der Corona-Lockdown in ganz Deutschland. Für viele Menschen ist die Situation gerade nicht einfach, vor allem wenn Familie, Freunde oder Partner weit weg wohnen, im schlimmsten Fall in einem anderen Bundesland, wo andere Corona-Maßnahmen gelten. Ist es überhaupt erlaubt, die Liebsten überhaupt zu besuchen, wenn diese nicht in Bayern wohnen?

Generell gilt: Jeder ist angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant zu halten. Deswegen sollte man sich immer fragen, ob es gerade wirklich nötig ist, Freunde oder Verwandte in einem anderen Bundesland persönlich zu besuchen.

Besuche bei Familie oder Freunden: Darf ich in ein anderes Bundesland reisen?

Außerdem sollte jemand, der Bayern verlässt, dies nicht mit der Absicht machen, etwas in einem anderen Bundesland zu tun, das dort nicht erlaubt ist. Verbote und Regeln unterscheiden sich je nach Bundesland.

Falls ein Besuch für nötig erachtet wird, müssen neben den Regeln des jeweiligen Bundeslands außerdem die folgenden Dinge beachtet werden.

In Bayern gilt zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens die Ausgangssperre. Falls Sie eine andere Person aus einem anderen Bundesland besuchen, müssen Sie beachten, dass sie sich rechtzeitig vor 21 Uhr wieder in ihrer Wohnung in Bayern befinden. Sollte das nicht möglich sein, müssen sie bei der anderen Person übernachten.

Hygiene- und Abstandsregeln auch auf Reisen einhalten

In ganz Deutschland gilt zudem die Regel, dass private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt sind. Das bedeutet, wenn Sie eine vierköpfige Familie sind und Verwandte oder Freunde aus einem anderen Bundesland besuchen wollen, dürfte nur eine Person aus ihrer Familie zu ihren Liebsten fahren oder Sie fahren als Familie gemeinsam und treffen sich dort nur mit einer Person.

Falls Sie einen Lebenspartner in einem anderen Bundesland haben stellt das kein Problem dar. Jedoch sollten Sie auf der Reise möglichst die Corona-Warn-App eingeschaltet haben, eine medizinische Maske tragen und die Abstands- und Hygieneregeln beachten.

Zwar sieht die 11. bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ein Verbot touristischer Tagesausflüge für Bewohner von Hotspots von einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Fällen pro 100.000 Einwohner nicht mehr vor, jedoch können die Kreisverwaltungsbehörden betroffener Regionen weiterhin touristische Tagesreisen verbieten. Das heißt, falls Sie in einem solchen Hotspot leben, müssen Sie einen triftigen Grund haben, warum Sie in ein anderes Bundesland möchten und den 15-Kilometer-Radius verlassen wollen. Ein triftiger Grund könnte beispielsweise die Pflege eines Angehörigen sein oder Sterbebegleitung.

Fazit: Besuche in anderen Bundesländern sind erlaubt - aber auch nötig?

Es ist also erlaubt als einzelne Person in ein anderes Bundesland zu fahren und dort einen weiteren Hausstand zu besuchen oder als Familie in ein anderes Bundesland zu fahren und dort eine einzelne Person zu besuchen. Jedoch wird hier auch an den gesunden Menschenverstand appelliert: Man sollte sich immer fragen, ob der Besuch gerade wirklich nötig ist oder ob man nicht doch lieber ein Videotelefonat in Erwägung ziehen sollte. In dem Videotelefonat können dann Pläne für die Zeit nach Corona geschmiedet werden.

