Vom "Social-Distancing", übers "virtuelle Restaurant", bis hin zum "Bratwurst Hotspot": Die neuen Gegebenheiten der Corona-Pandemie prägen das Leben in Deutschland. Auch in der Deutschen Sprache sind die neuen Umstände längst angekommen. Neben vielen Anglizismen wie beispielsweise "Hotspot" oder "Home-Clubbing", gibt es auch viele kreative deutsche Wörter wie "Kneipenbox" und "Abstandsnudel" welche es in den täglichen Sprachgebrauch geschafft haben.

Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache hat nun eine Sammlung der sogenannten Neologismen - also Wortneuschöpfungen - angelegt. Darin enthalten sind alle Wörter, die es im Pandemie-Jahr 2020 in den Wortschatz vieler Deutscher geschafft haben.

Finden Sie sicher durch den Dschungel der Wortneuschöpfungen? Finden Sie es hier heraus!