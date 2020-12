Die für Samstag in Dresden geplante «Querdenken»- Kundgebung gegen die Corona-Politik bleibt weiter verboten. Nach dem Verwaltungsgericht Dresden entschied auch das Oberverwaltungsgericht Sachsen in Bautzen in der Nacht zum Samstag entsprechend.

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat das Verbot der «Querdenker»-Demonstration an diesem Samstag in Frankfurt bestätigt. Das Gericht in Kassel habe die Beschwerde der Antragsteller zurückgewiesen, teilte ein Gerichtssprecher am Samstagmorgen mit.

Das höchste hessische Verwaltungsgericht bestätigte damit die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt zur Verbotsverfügung der Stadt. In der ersten Instanz befanden die Richter, dass Veranstaltungen in der angemeldeten Größe «ohne hinreichendes Hygiene- und Durchführungskonzept vor dem Hintergrund der Pandemielage» nicht vertretbar seien.

Querdenken-Demo mit 40.000 Teilnehmern war geplant

Den Veranstaltern der Demonstration bleibt nach Angaben des Gerichtssprechers noch die Möglichkeit, sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu wenden.

Zu dem Protest gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren 40.000 Teilnehmer angemeldet, mit Kundgebungen an zwölf verschiedenen Orten sowie einem Demonstrationszug durch die Frankfurter Innenstadt. Auch zahlreiche Gegendemonstrationen waren angekündigt. Die «Querdenker» hatten ihre Unterstützer in den vergangen Tagen dazu aufgerufen, auch trotz des Verbots nach Frankfurt zu kommen und spontane Versammlungen anzumelden.

Demo auch in Erfurt verboten

Das Verwaltungsgericht Weimar hat das Verbot einer für Samstag in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt geplanten Großversammlung mit 3000 Teilnehmern bestätigt. Die Stadt hatte zuvor die gegen die Corona-Maßnahmen gerichtete Veranstaltung mit Blick auf den Infektionsschutz untersagt. Dagegen gingen die Anmelder mit einem Eilantrag vor. Den lehnte das Verwaltungsgericht Weimar nun ab, wie das Gericht am Freitagabend mitteilte. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Das Gericht vertritt in seiner Entscheidung die Auffassung, dass von größeren Menschenansammlungen ein erhöhtes Übertragungsrisiko ausgeht, wie es in der Mitteilung heißt. Daher sei in solchen Fällen dringend geboten, die Übertragung des Coronavirus so weit zu verhindern, wie es die Versammlungsfreiheit zulasse.

Die Einschätzung der Stadt, dass es bei einer Versammlung mit 3000 angemeldeten Teilnehmern zu einer Vielzahl von Verstößen gegen die Abstandsregeln und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes geben könne, sei - so das Gericht - «nicht zu beanstanden». Konkrete Anhaltspunkte für zu erwartende Verstöße gegen die Corona-Regeln sieht das Gericht etwa darin, dass die Versammlung eine Nähe zur «Querdenken»-Bewegung vorweise, die das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und das Einhalten der Mindestabstände ablehne.

Das Bündnis «Thüringen steht zusammen» hatte die Versammlung für Samstagnachmittag auf dem Domplatz angemeldet. Mit Blick auf den Infektionsschutz und die immer kritischer werdende Corona-Entwicklung in der Landeshauptstadt sei die Versammlung nicht zu verantworten, hatte die Stadt zuvor das Verbot begründet.

"Ausdruck von größtmöglicher Rücksichtslosigkeit"

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat geplante Demonstrationen der «Querdenken»-Bewegung an diesem Wochenende scharf kritisiert. «Die Versammlungsfreiheit ist ohne Zweifel ein hohes Gut in einer freiheitlichen Gesellschaft. In einer solchen gefährlichen Pandemie sind Aufrufe zu Großdemonstrationen aber nichts weiter als der Ausdruck von größtmöglicher Rücksichtslosigkeit und grenzenlosem Egoismus», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Geplant war an diesem Wochenende unter anderem eine Großdemonstration gegen die Corona-Beschränkungen in Dresden. Das Verwaltungsgericht Dresden bestätigte allerdings am Freitagabend ein Verbot der Demo. Auch das Oberverwaltungsgericht in Bautzen bestätigte das Verbot in der Nacht zum Samstag.

«Obwohl die Intensivstationen in vielen Städten am Anschlag sind, wir 30 000 Neuinfektionen und 600 Tote in nur 24 Stunden verzeichnen, machen "Querdenker" in Dresden mobil und rufen zur Demo auf. Und wieder einmal sieht es so aus, als ob Neonazis dort eine Bühne für ihr Gedankengut bekommen würden», sagte Ziemiak weiter. «Jetzt sollte jedem klar sein, dass es dem harten Kern der "Querdenker"-Szene nicht um berechtigte Sorgen, sondern um einen Angriff auf unseren Staat geht.» Wer hier mit demonstriere, gefährde nicht nur die eigene Gesundheit, sondern greife fahrlässig auch die Gesundheit Tausender Polizisten an.

