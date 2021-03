Die genauen Beschlüsse für den Ostern-Lockdown sind noch nicht final geklärt, dennoch fragen sich viele aktuell, ob sie ihre Verwandten über die Feiertage besuchen können. Die Devise für Besuche bleibt immer die Gleiche: Kontakte reduzieren und die Füße stillhalten. Eine Kontaktausnahme wie zu Weihnachten wird es dieses Mal wohl nicht geben.

Vielerorts herrscht diesbezüglich immer noch Unklarheit. Generell über die Ruhetage an Ostern fragen sich viele, was denn nun noch im Rahmen sei und wann die Grenzen überschritten werden. Explizit das Besuchen von Verwandten war ein strittiger Punkt bei den Verhandlungen. So habe es anfangs zwar Gespräche über Ausnahmen gegeben, diese wurden aber, wie br.de mitteilt, schnell verworfen.

Darf ich meine Verwandten im Oster-Lockdown besuchen?

Die allgemeinen Regelungen im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes schreiben auch vor, was den Besuch von Verwandten angeht. Besuche sind weiterhin von der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) abhängig. Unter einem Wert von 100 dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht. Bei einem Wert höher als 100, dürfen Angehörigen eines Haushalts nur mit einer weiteren Person zusammengekommen.

Für die Berufswelt zeigen sich die Beschlüsse des Bund-Ländertreffens ebenfalls als Herausforderung. Viele wissen nicht, ob sie nun arbeiten müssen oder nicht.