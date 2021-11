Neue Corona-Variante B.1.1.529 - immer mehr Menschen stecken sich an

- immer mehr Menschen stecken sich an Ärzte in Südafrika: Omikron-Patienten bislang nicht in Lebensgefahr

Medizinerin berichtet von " ungewöhnlichen Symptomen "

" Weshalb die Mutation "Omikron" heißt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewertet die in Südafrika entdeckte neue Coronavirus-Mutation Omikron mit "besorgniserregend", da sie sich so schnell ausbreitet: In Europa - und auch in Bayern - gab es bereits erste Infektionen. Aber ist die Omikron-Variante wirklich so gefährlich wie befürchtet? Und warum heißt sie eigentlich so?

Omikron-Symptome sind bisher "ungewöhnlich, aber mild"

Bislang sind Menschen, die sich mit der Omikron-Variante in Südafrika infiziert haben, nach Angaben des dortigen Ärzteverbands (SAMA) nicht schwer erkrankt. Der dpa zufolge sagt Angélique Coetzee, die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbands, der BBC, dass die bisher in ihrem Land festgestellten Fälle nicht schwerwiegend seien. Allerdings seien die Untersuchungen zu dieser Variante noch in einem sehr frühen Stadium. In dem Land seien nur rund 24 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

"Die Patienten klagen meist über einen schmerzenden Körper und Müdigkeit, extreme Müdigkeit, und wir sehen es bei der jüngeren Generation, nicht bei den älteren Menschen", sagte sie. Es handele sich nicht um Patienten, die direkt in ein Krankenhaus eingeliefert würden, sagte Coetzee. Dem "Telegraph" erklärte Coetzee, man müsse sich aber Sorgen machen, dass die neue Variante ältere Menschen, die zusätzlich an Diabetes oder Herzkrankheiten litten, viel härter treffen könnte. In Südafrika sind nur etwa sechs Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt.

Die Ärztin fügte hinzu, die Symptome der neuen Variante seien zwar ungewöhnlich, aber mild. Sie sei zum ersten Mal auf die Möglichkeit einer neuen Variante aufmerksam gemacht worden, als Anfang November Patienten mit ungewöhnlichen Covid-19-Symptomen in ihre Praxis in Pretoria gekommen seien. Die Betroffenen hätten unter starker Müdigkeit gelitten. Keiner von ihnen habe über Geschmacks- oder Geruchsverlust geklagt. "Ihre Symptome waren so anders und milder als die, die ich zuvor behandelt hatte". Coetzee war den Angaben zufolge die erste südafrikanische Ärztin, die die Behörden am 18. November auf Patienten mit einer neuen Variante aufmerksam gemacht hatte.

32 Spike-Mutationen: B.1.1.529 ist die bislang stärkste mutierte Form des Coronavirus

Unterdessen sind viele Expert*innen besorgt, weil die Omikron-Variante sehr viele Mutationen aufweist. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (rnd) berichtet, gehören dazu Mutationen, die sowohl mit einer höheren Übertragbarkeit (transmissibility) und einer Immunflucht in Verbindung stehen.

B.1.1.529 (Omikron) weist 32 Mutationen des Spike-Proteins auf, das vom Virus genutzt wird, um in die menschlichen Zellen einzudringen. Damit ist es die bisher stärkste mutierte Form des Coronavirus. Gegen das Spike-Protein sind auch viele Impfstoffe gerichtet.

Die Wissenschaftlerin Susan Hopkins vom Imperial College in London bezeichneten die neue Variante laut rnd als "die besorgniserregendste, die wir je gesehen haben". "Uns macht die sprunghafte Evolution dieser Variante Sorgen", sagte Tulio de Oliveira, Direktor des Centre for Epidemic Response & Innovation, Südafrika.

Gegenüber Delta im Vorteil: Britische Forscher schlagen Alarm

Die deutsch-britische Forscherin Christina Pagel, Leiterin der Clinical Operational Research Unit (CORU) am University College in London hatte zunächst getwittert, dass die schnelle Verbreitung von Omikron ein Hinweis darauf sei, dass die Variante gegenüber Delta einen Vorteil habe. Worin dieser Vorteil bestehe, und ob die Variante vor allem schneller übertragbar sei oder eher dem Impfschutz entgehe, sei bisher noch unklar. Am Samstag (27. November 2021) legte Pagel erneut via Twitter nach: "Ich denke, das ist eine schlechte Nachricht von führenden britischen Wissenschaftlern: Bis jetzt schaut alles, was wir über diese Variante wissen, schlecht aus."

"Sie hat keine Mutationen, die wir nicht schon kennen, aber die Kombination der Mutationen kennen wir bisher nicht", erklärte auch Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie (DGfI). "Wie diese Kombination wirkt, muss man jetzt untersuchen." Aussagen über den Einfluss der Variante auf den Krankheitsverlauf sind derzeit nicht möglich. "Dazu haben wir momentan einfach zu wenige Fälle."

Impfstoffhersteller Biontech schaut sich die Variante laut RedaktionsNetzwerks Deutschland bereits an. "Wir können die Besorgnis von Experten nachvollziehen und haben unverzüglich Untersuchungen zur Variante B.1.1.529 eingeleitet", teilte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage des rnd mit. Spätestens in zwei Wochen erwarte man weiterführende Daten aus Labortests.

Warum B.1.1.529 Omikron getauft wurde

Die neue Corona-Super-Mutante wurde nach "Omikron" benannt, dem 15. Buchstaben im griechischen Alphabet. Bei der Namenswahl hat die WHO zwei Buchstaben übersprungen - Ny und Xi. Der Spiegel ist der Frage nachgegangen, warum die Organisation so entschieden hat.

Demnach habe die WHO dem Nachrichtenmagazin mitgeteilt, dass sie den Buchstaben Ny übersprungen habe, weil er leicht mit dem englischen Wort "new" (neu) verwechselt werden könne. Xi hingegen habe man ausgelassen, weil es sich um einen "gängigen Nachnamen" handele. Dabei sei man den eigenen Leitlinien für die Benennung neuer Krankheiten gefolgt. Diese legten nahe, Beleidigungen "kultureller, sozialer, nationaler, regionaler, beruflicher oder ethnischer Gruppen zu vermeiden".

Die Omikron-Variante (B.1.1.529) war zuerst im südlichen Afrika nachgewiesen worden. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC befürchtet, dass die Variante die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Wie RKI-Chef Lothar Wieler aber bereits betont hat, bleibe auch in diesem Fall die beste Option.