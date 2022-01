Die Omikron-Variante hat sich in Deutschland durchgesetzt. Laut Robert-Koch-Institut sind 73 Prozent der gemeldeten Corona-Fälle aus der ersten Januarwoche auf die Virusvariante zurückzuführen. Aber da Omikron überwiegend zu symptomfreien oder milden Verläufen führt, werden viele Infektionen erst gar nicht erkannt. Der Ärzteverband Marburger Bund hat daher empfohlen, auch bei ganz leichten Symptomen einen Schnelltest zu machen. Doch welche Selbsttests erkennen die Omikron-Variante?

Grundsätzlich geht das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) davon aus, "dass die allermeisten der in Deutschland angebotenen und positiv bewerteten Antigentests eine Omikron-Infektion nachweisen können." Das teilte das Institut bereits Ende Dezember 2021 mit. Erste Daten aus den USA zeigen jedoch, dass einige Antigen-Schnelltests nicht so sensibel auf Omikron reagieren wie auf bisherige Varianten. Die Virologinnen Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt sowie ein Forschungsteam um Isabella Eckerle aus Genf haben daher getestet, welche Corona-Tests gut geeignet sind, um eine Omikron-Infektion nachzuweisen.

Welche Schnelltests erkennen die Omikron-Variante? Virologinnen teilen erste Erkenntnisse

Ciesek teilte ihre Erkenntnisse auf Twitter. Die Medizinerin hatte drei verschiedene Antigentests unter die Lupe genommen: "Sars-CoV-2 Rapid Antigen-Schnelltest" von Roche, "Clinitest Rapid Covid-19 Antigen Self-Test" von Siemens und der "Flowflex Sars-CoV-2" von Acon Biotech. Alle zeigten auch bei Omikron ein positives Ergebnis an.

Das Forschungsteam der Universität Genf hat sieben Schnelltests untersucht und verglichen, wie sensibel die Tests auf verschiedene Varianten reagieren. Die Studie ist bislang nur als sogenanntes Preprint erschienen, wurde also noch nicht von unabhängigen Wissenschaftler*innen überprüft. Dennoch liefert die Untersuchung einen ersten Ansatz, welche Corona-Tests Omikron gut nachweisen.

Am besten schnitt der Schnelltest "Flowflex Sars-Cov-2" von Acon Biotech ab. Die Sensitivität des Tests war bei Omikron sogar etwas höher als bei der Delta-Variante. Auch Studien des Statens Serum Institut in Dänemark und der britischen Regierungsbehörde UK Health Security Agency konnten bestätigen, dass der Test eine Omikron-Infektion zuverlässig anzeigt.

Selbsttests für Omikron-Variante: Paul-Ehrlich-Institut soll Positivliste erstellen

Laut Untersuchung folgen auf den "Flowflex" die folgenden Corona-Schnelltests:

"Panbio Covid-19 Antigen-Schnelltest" von Abbott

"Covid-19 Saliva Antigen Rapid Test" von Tigsun

"Standard Q Covid-19 Ag" von Roche

"2019-nCoV Antigen Test" von Wondfo

Insgesamt zeigte sich jedoch, dass die meisten Tests tendenziell schlechter auf die Omikron-Variante reagierten als beispielsweise auf die Delta-Variante. Sollte sich dies in klinischen Studien bestätigen, könnten Antigen-Schnelltests in der frühen Phase einer Omikron-Infektion oder bei symptomfreien Patienten weniger zuverlässig sein. Das wiederum hätte wichtige Auswirkungen auf Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, so die Forscher*innen. Zudem ist zu beachten, dass nicht alle Tests, die in der Studie untersucht wurden, so leicht im Internet oder im Einzelhandel zu bekommen sind.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Um den Bürger*innen eine bessere Orientierung bei der Auswahl eines Corona-Tests zu bieten, soll das PEI eine entsprechende Positivliste erstellen. Diese soll die bisherigen Erkenntnisse aus der Forschung weiter ausbauen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gab an, er habe das Institut beauftragt, "eine Positivliste vorzubereiten mit Tests, die für Omikron besonders geeignet sind beziehungsweise Omikron früh erkennen." Laut PEI soll die Liste Ende Februar vorgestellt werden. Einen aktuellen Überblick über alle geprüften Schnelltests und Selbsttests findet ihr hier.