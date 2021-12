Durch das Auftauchen der Corona-Variante Omikron in Südafrika, hat das Land weltweit für Aufsehen gesorgt. Viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner fühlen sich vom Rest der Welt als Sündenbock abgestempelt, da die Mutante aus ihrem Herkunftsland entstammt. Doch wie verhält sich Omikron momentan in Südafrika?

Der Großteil der Neuansteckungen in Südafrika sind derzeit Omikron-Fälle. In den Metropolen Johannesburg und Pretoria nahm Omikron zeitweise bei den täglichen Neuinfektionen einen Anteil von bis zu 80 Prozent ein, so berichtet der BR. Verglichen mit der Delta-Welle scheinen jedoch die Krankheitsverläufe milder zu sein.

Omikron in Südafrika: Wie gefährlich ist die Mutation wirklich?

Aus einer südafrikanischen Studie geht hervor, dass die Omikron-Infektionswelle eine geringere Schwere besäße. Dies berichtet zumindest Cheryl Cohen, Wissenschaftlerin von Südafrikas Nationalem Institut für übertragbare Krankheiten (NICD), beim BR. Da jedoch die Daten der Studie bis Ende November erhoben wurden, würden es sich laut Cohen um frühe Daten handeln und weitere Studien nötig sein. Fest stehe, dass geimpfte Omikron-Patienten eine 70-prozentige Chance hätten, einer Behandlung auf der Intensivstation zu entkommen.

Und auch wenn es keine Überlastung der Intensivstationen in Südafrika gibt, warnt Gelenda Gray, Präsidentin des South African Medical Research Councils (SAMRC) bei RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland) vor einer Unterschätzung der Mutation.

Demnach sei weiterhin noch nicht wissenschaftlich belegbar, wie Ältere und Risikogruppen auf Omikron reagieren. Zudem seien bis zu 80 Prozent der Südafrikaner durch Impfungen oder symptomfreie Vorerkrankungen schon teilimmunisiert und hätten deshalb Antikörper zur Abwehr in sich. Was in anderen Ländern durch die Verbreitung von Omikron passiert, müsse man deshalb noch abwarten, erklärt Gray.

Angepasster Impfstoff wird nötig sein

Wolfgang Preiser, Virologe an der Universität Stellenbosch bei Kapstadt, berichtet bei RND von neuen Studienergebnissen. Er untersuchte mehrere deutsche Studienprobandinnen und Probanden zwischen 25 und 39, die vollständig geimpft und etliche geboostert waren. Dennoch haben sie sich bei ihrem Aufenthalt in Südafrika mit Omikron infiziert.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

"Es wird einen angepassten Impfstoff brauchen, damit die Wirksamkeit einer Impfung wieder auf dasselbe Niveau gelangt wie vor Omikron", erklärt er. Die aktuell verfügbaren Impfstoffen seien jedoch nicht nutzlos. "Sie scheinen dennoch recht gut gegen einen schweren Krankheitsverlauf zu schützen", erklärt Preiser.

Passend zum Thema: Corona-Symptome der Omikron-Variante - So unterscheidet sich die Infektion von anderen Mutanten.