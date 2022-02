Corona-Impfstoffe nach 14 Monaten noch immer nur " bedingt zugelassen "

Am 21.12.2020 war es so weit: Mitten in der Hochphase der Corona-Welle wurde der erste Impfstoff gegen Covid-19 in der EU zugelassen. Mit Co­mir­na­ty hatte das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech in Rekordgeschwindigkeit einen mRNA-Impfstoff auf den Markt gebracht - und ebenfalls in Rekordgeschwindigkeit eine "bedingte Zulassung" erhalten. Nun, 14 Monate später, wurden allein in Deutschland bereits weit über 150 Millionen Impfdosen verabreicht. Doch die Impfstoffe haben weiterhin nur eine bedingte Zulassung. Wie kann das sein - und wes bedeutet "bedingte Zulassung" überhaupt?

Warum haben die Corona-Impfstoffe noch immer eine "bedingte Zulassung"?

Für die Marktzulassung der Impfstoffe ist die Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) verantwortlich. Normalerweise steht hinter einer solchen Zulassung ein langwieriger Prozess - als Reaktion auf Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit wie in der derzeitigen Pandemie "verfügt die EU über ein spezifisches Regulierungsinstrument, das eine frühzeitige Verfügbarkeit von Arzneimitteln für den Einsatz in Notsituationen ermöglicht", heißt es auf der Seite der Europäischen Kommission. Ein solcher Schritt ist möglich, wenn "der Nutzen für die öffentliche Gesundheit durch die sofortige Verfügbarkeit des Arzneimittels auf dem Markt die Risiken [überwiegt], die aufgrund der vorgesehenen Nachreichung weiterer Daten bestehen", wie es das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) ausdrückt.

Statt also zunächst der Zulassungsprozess komplett zu durchlaufen, erhielten die Impfstoffe eine bedingte Zulassung. Eine solche ist laut dem PEI an bestimmte Auflagen geknüpft. Im Wesentlichen geht es darum, dass die Hersteller verpflichtet werden, die nötigen Studien begleitend durchzuführen und alle notwendigen Daten den Zulassungsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die bedingte Zulassung ist dann für ein Jahr gültig und kann dann um ein Jahr verlängert werden - wie es bei den Corona-Impfstoffen auch geschehen ist.

Die bedingte Zulassung kann in eine normale Zulassung übergehen - wenn die dafür vorgesehene zweijährige Phase der klinischen Studien abgeschlossen ist. Diese ist zunächst für fünf Jahre gültig, kann aber für eine unbegrenzte Gültigkeit verlängert werden. Der große Unterschied zu der Phase der "bedingten Zulassung" ist, dass keine weiteren Studien für Beibehaltung der Zulassung notwendig sind.

Sind die Corona-Impfstoffe deswegen weniger sicher?

Doch wie hoch ist nun das Risiko bei den Corona-Impfstoffen? Wurden wichtige Entwicklungsschritte ausgelassen oder Phasen der Impfstoffentwicklung übersprungen? Wurde also, wie Impfskeptiker behaupten, ungeprüfte Corona-Impfstoffe freigegeben und sind wir Teil eines großen "Feldversuchs"? Das PEI verneint dies entschieden. Demnach wurde kein einziger Schritt einer "normalen" Zulassung ausgelassen.

Alle zugelassenen Corona-Impfstoffe haben den "regulären Weg der Impfstoffzulassung in kurzer Zeit durchlaufen, ohne wichtige Entwicklungsphasen auszulassen". Der Fokus habe hier vor allem auf der klinischen Prüfung auf Sicherheit und Wirksamkeit gelegen - "schließlich werden Impfstoffe gesunden Menschen verabreicht".

Aber wie kann es sein, dass ein normalerweise Jahre in Anspruch nehmender Prozess binnen Monaten durchgeführt werden konnte? Das PEI nennt hier vier Faktoren:

Zeitgewinn durch wissenschaftliche Beratung . Damit ist gemeint, dass die Arzneimittelbehörden bereits während der Impfstoffentwicklung die Pharmaunternehmen beraten haben um "die bei der Entwicklung zu beachtenden regulatorischen Vorgaben und die inhaltlichen Anforderungen der Antragstellung zur Genehmigung klinischer Prüfungen ohne Verzögerungen" durchzuführen.

. Damit ist gemeint, dass die Arzneimittelbehörden bereits während der Impfstoffentwicklung die Pharmaunternehmen beraten haben um "die bei der Entwicklung zu beachtenden regulatorischen Vorgaben und die inhaltlichen Anforderungen der Antragstellung zur Genehmigung klinischer Prüfungen ohne Verzögerungen" durchzuführen. Zeitgewinn durch Rolling Review. Das bedeutet, die einzelnen Phasen der Entwicklung wurden bereits während ihrer Durchführung überprüft - und nicht wie üblich erst nach dem Abschluss der jeweiligen Phase.

Das bedeutet, die einzelnen Phasen der Entwicklung wurden bereits während ihrer Durchführung überprüft - und nicht wie üblich erst nach dem Abschluss der jeweiligen Phase. Zeitgewinn durch Kombination von klinischen Prüfungsphasen. Klinische Prüfungen, die häufig nacheinander stattfinden, wurden kombiniert. So können laut PEI "organisatorische Prozesse, beispielsweise die Rekrutierung der Probandinnen und Probanden für zwei Phasen der klinischen Prüfung, in einem Vorgang gebündelt werden. Zudem können die notwendigen Untersuchungen gebündelt werden."

Klinische Prüfungen, die häufig nacheinander stattfinden, wurden kombiniert. So können laut PEI "organisatorische Prozesse, beispielsweise die Rekrutierung der Probandinnen und Probanden für zwei Phasen der klinischen Prüfung, in einem Vorgang gebündelt werden. Zudem können die notwendigen Untersuchungen gebündelt werden." Zeitgewinn durch Forschungsvorwissen zu Coronaviren. Zwar ist das Sars-CoV-2 ein neuartiges Virus - es ist aber dennoch ein Coronavirus. Und zu diesem gab es bereits zahlreiche Studien und Forschungsvorarbeiten - beispielsweise zu dem SARS-Coronavirus von 2003 und den MERS-Coronaviren. Diese dem SARS-CoV-2 ähnlichen Coronaviren waren Auslöser der SARS-Epidemie 2002/2003 und der MERS (Middle-East-Respiratory-Syndrom)-Epidemie in 2012.

Man könnte noch einen fünften, sicher nicht unerheblichen Grund hinzufügen: Denn während bei SARS oder MERS kleine Forschungsgruppen mit überschaubaren Mitteln eingesetzt wurden, beteiligten sich bei der Corona-Pandemie Forscher*innen aus der ganzen Welt an der Forschung und den Forschenden standen die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Dies ist dann wohl auch der Grund dafür, warum der Prozess bei der Impfstoffentwicklung nicht generell schneller abläuft. Schließlich sollte die Frage vielleicht weniger sein, warum es gegen Covid-19 so schnell eine Impfung gab, sondern vielmehr, warum es für viele potenziell tödliche Krankheiten noch immer keine Impfung gibt.