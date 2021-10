Ein 77-jähriger Japaner hatte seine Corona-Infektion bereits hinter sich, doch Wochen später kam ein neues bis dato unbekanntes Corona-Symptom hinzu: das Restless-Anal-Syndrom.

Was hat es damit auf sich?

Kurioses Corona-Symptom: Restless-Anal-Syndrom in Japan festgestellt

Die meisten Corona-Symptome sind weitgehend bekannt. Laut RKI zählen zu den häufigsten, erfassten Corona-Anzeichen in Deutschland:

Husten (42 Prozent)

Fieber (26 Prozent)

Schnupfen (31 Prozent)

Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns (19 Prozent)

Pneumonie (1 Prozent)

Doch nun hat ein Japaner über anale Probleme geklagt, welche laut Mediziner auf die Corona-Erkrankung zurückgeführt werden können. Der Mann war wegen seiner Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus gewesen. Er hatte alle gängigen Corona-Symptome: Halsschmerzen, Husten, Fieber und eine leichte Lungenentzündung. Als sich seine Atemfunktion verbessert hatte, wurde er entlassen. Schon damals litt er jedoch noch unter Schlaflosigkeit und Angstsymptomen. Nach mehreren Wochen soll das "anale Unbehagen" angefangen haben. Der Mann beschreibt es als unruhiges Gefühl, welches mit dem unbändigen Drang einherging, den Darm zu bewegen. Wenn er sich bewegte, wurde das unangenehme Gefühl weniger. Am schlimmsten wurde es gegen Abend oder wenn er sich ausruhte. Eine Koloskopie zeigte innere Hämorrhoiden ohne andere rektale Läsionen.

Restless-Anal-Syndrom ist Variante vom Restless-Legs-Syndrom

Wer jetzt denkt, dass es sich hier um einen Scherz handelt, der irrt. Die Mediziner führten eine Reihe von Tests durch und konnten keine anderen Ursachen, wie Diabetes oder Eisenmangelanämie bei dem Mann feststellen. Daher haben die Ärzte des Universitätskrankenhauses in Tokio ihre einzigartige Studie im "BMC Infectious Diseases" veröffentlicht.

Darin ziehen sie Vergleiche mit dem Restless-Legs-Syndrome, welches bekannter ist. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung beschreibt RLS als eine "häufige und behandelbare Erkrankung des Nervensystems". Charakteristisch sei ein Bewegungsdrang vor allem in den Beinen, auch auch in anderen Körperregionen, welches mit einem breiten Spektrum von Missempfindungen bis hin zu Schmerzen verbunden ist. Typisch ist, dass die Beschwerden abends und in der Nacht beziehungsweise in Ruhesituationen auftreten und sich durch Bewegung oder Aktivität lindern lassen.

Die Missempfindungen werden von den Betroffenen unterschiedlich geschildert. Die Beschreibungen reichen von "Brennen, Ziehen, Elektrisieren, Kribbeln oder Ameisenlaufen in den Beinen bis hin zu einem Heiß- oder Kaltgefühl sowie Schmerzen oder Krämpfen."

Neurologische Symptome nach Corona-Infektion bekannt

Es ist bekannt, dass eine Corona-Erkrankung mit neurologischen Symptomen zusammenhängen kann. Am häufigsten treten das chronische Erschöpfungssyndrom, Gedächtnisprobleme und Konzentrationsstörungen auf.

Von Restless-Anal-Syndrom-Fällen nach einer Corona-Infektion ist bislang nur in Einzelfällen berichtet worden, wie die japanischen Forscher in ihrer Studienzusammenfassung anmerken. Sie gehen jedoch davon aus, dass Fälle von RLS oder der RLS-Variante häufig nicht diagnostiziert werden.

