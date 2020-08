Neues Medikament bekämpft alle Arten von Coronaviren - doch es gibt einen Haken

Neues Covid-19-Medikament bekämpft alle Coronaviren: Die Forschung nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus "Sars-CoV-2" läuft seit Monaten auf Hochtouren. Zeitgleich wird auch an Medikamenten geforscht, die "Covid-19" behandeln können. Ein Team an Wissenschaftlern aus den USA hat nun neue Erkenntnisse auf diesem Gebiet erzielt. Laut Angaben der Forscher haben sie ein Medikament entwickelt, das gegen alle Arten von Coronaviren helfen soll.

Antivirale Verbindungen sollen demnach eine Breitbandwirkung haben, welche es auf ein bestimmtes Enzym abgesehen haben. Das Enzym ist vor allem für die Vermehrung von Coronaviren verantwortlich. Dem Medikament soll es möglich sein, es zu blockieren und abzutöten.

Corona-Medikament: US-Forscher berichten von ersten Erfolgen

Ihre Erkenntnisse haben die Forscher der Universitäten New York, Iowa, Wichita und Kansas in einer Studie zusammengefasst. Diese wurde unter anderem im Fachmagazin Science veröffentlicht. Darin heißt es, dass es den Wissenschaftlern gelungen sei, in menschlichen Zellkulturen und in Zellen von Mäusen das neuartige Coronavirus "Sars-CoV-2" und andere Viren abzutöten.

Dabei wurden unter anderem "Atemwegsepithelzellen" analysiert, die zuvor Spendern entnommen wurden. Die Vermehrung der Viren wurde darin bei 90 Prozent verhindert. Die Forscher betonen, dass es sich um erste Erfolge handle.

Keine Aussicht auf schnelle Massenproduktion

Allerdings seien weitere Studien notwendig. Denn es gibt einen Haken: Die Entwicklung eines handelsüblichen Medikamentes würde Monate, wenn nicht sogar Jahre in Anspruch nehmen und dauern. Die Aussicht auf eine schnelle Massenproduktion besteht also vorerst nicht.