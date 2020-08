Neue Studie zum Coronavirus: Infizierte wohl früher ansteckend als gedacht

Eine neue Studie der Eidgenössischen Technischen Universität in Zürich (ETH) widerlegt vorherige Annahmen des Robert-Koch-Instituts (RKI), dass mit Corona infizierte Menschen ein bis zwei Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome ansteckend seien. Das teilte der Bayerische Rundfunk mit.

Die Forscher der Züricher Universität veröffentlichen ihre Ergebnisse im August in der Fachzeitschrift "Swiss Medical Weekly". In ihren Untersuchungen stellten sie fest, dass an dem "Sars-CoV-2"-Virus Erkrankte schon viel früher ansteckend sind, nämlich sechs Tage vor Beginn der ersten Krankheitsanzeichen wie Fieber, Husten und Atemnot.

Studie: Infizierte können Corona schon sechs Tage vor den ersten Symptomen übertragen

Forscher der Medizinischen Fakultät der Universität in Hong Kong untersuchten im April 77 Infektionspaare und stellten bei 98 Prozent die höchste Infektiösität kurz vor dem Ausbruch der Corona-Symptome fest. Das Schweizer Team um Sebastian Bonhoeffer sind erst die zweiten Forscher, die sich diesem Thema widmen. Deshalb wurden bisher die Ergebnisse der chinesischen Studie als richtig angesehen.

Die Schweizer Analysen kamen zu dem Ergebnis, dass sich nur 61 Prozent der Menschen in den ein bis zwei Tagen vor Ausbruch der Symptome angesteckt haben. Somit müssten Infizierte schon viel früher das Virus auf andere übertragen können. Peter Ashcroft, der ebenso Autor der Studie ist, sagte gegenüber der "Neuen Züricher Zeitung": "Unsere Analysen zeigen, dass Infizierte das Virus bis zu 5 oder 6 Tage vor Ausbruch der Krankheit weitergeben können."

Diese neue Erkenntnis hat Folgen für die künftige Handhabung mit den Kontaktpersonen der Infizierten: Bisher wurden nur die Menschen ausfindig gemacht, die zwei Tage vor Ausbruch des Virus mit dem Corona-Infizierten Kontakt hatten. Berücksichtigt man die neue Studie, müssten nun alle in Quarantäne, die bis zu sechs Tage vor Beginn der Symptome mit dem Erkrankten zusammen war. Das heißt, dass in Zukunft mehr Menschen in Quarantäne müssten.

Müssen mehr Menschen in Quarantäne? Reaktion des RKI auf Schweizer Studie

Die chinesischen Wissenschaftler korrigierten ihre Publikation nach der Veröffentlichung der Schweizer Studie. Das Robert-Koch-Institut (RKI) möchte die Ergebnisse jedoch erst überprüfen, bevor Handlungspläne geändert werden sollen. Denn man habe laut einer Sprecherin des RKI "mit den zwei Tagen vor Symptombeginn gute Erfahrungen gemacht". Ein vermutlich beträchtlicher Anteil der Ansteckungen sei auf Kontakte mit Infizierten zwei Tage vor Symptombeginn zurückzuführen.

Das RKI schrieb am 18. August 2020 dem BR: "Modellierungen sind nach Einschätzung aus der Praxis mit einer gewissen Vorsicht in Entscheidungen einzubeziehen. Zum Beispiel ist nur sehr selten beschrieben, was genau als "Symptombeginn" definiert ist. Aus dem Webasto-Cluster wissen wir, dass dieser sehr schleichend sein kann und ein oder mehrere Tage an leichter Symptomatik einer "typischeren" vorausgehen kann. Dies kann aber dazu führen, dass in einer gegebenen Studie systematisch (oder gar unsystematisch) der Tag des Symptombeginns zu spät verortet wird, und dadurch auch der präsymptomatisch-infektiöse Anteil überschätzt wird."

