Fast 70 Prozent der Menschen in Deutschland sind bereits vollständig gegen Corona geimpft. Doch obwohl der ungeimpfte Teil der Bevölkerung damit in der Unterzahl ist, befürchteten Politiker wie zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine "Pandemie der Ungeimpften" - und hatten damit offenbar recht. Eine neue Studie der Humboldt-Universität in Berlin zeigt, dass Neuinfektionen besonders häufig von Ungeimpften verursacht werden.

Inzwischen können die Infektionsketten nicht mehr systematisch nachverfolgt werden, weshalb sich schwer sagen lässt, ob ein Corona-Fall auf Kontakt mit einem geimpften oder ungeimpften Menschen zurückgeht. Das Forschungsteam um Dirk Brockmann hat daher die Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung in einer Simulation untersucht, um zumindest eine Einschätzung zu bekommen. Die Ergebnisse der Modellierung wurden auf dem Preprint-Server "medRxiv" veröffentlicht. Die Studie wurde also bislang noch nicht von externen Fachleuten überprüft.

Simulation zeigt: Ungeimpfte an neun von zehn Corona-Infektionen beteiligt

In der Simulation wurde der Zeitraum vom 11. Oktober bis zum 7. November 2021 genauer untersucht. In dieser Zeitspanne begannen die Infektionszahlen in Deutschland stark zu steigen. Laut Studienergebnis ging dabei nur eine von zehn Neuinfektionen auf die Ansteckung zwischen zwei Geimpften zurück. In den übrigen neun Fällen war mindestens eine ungeimpfte Person beteiligt, meist als diejenige, die das Virus weitergibt. Bei über der Hälfte der Neuinfektionen steckten sich Ungeimpfte gegenseitig an. Insgesamt wurden 76 Prozent der Neuinfektionen von Ungeimpften verursacht.

Bestseller: Corona-Selbsttests bei Amazon ansehen

Für dieses Szenario gingen die Forschenden von einer Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe von 92 bis 72 Prozent aus, je nach Altersgruppe. Doch wie die Wissenschaftler*innen in der Studie anmerken, besteht eine "wissenschaftliche Unsicherheit" über den tatsächlichen Wert. Daher wurde auch ein zweites Szenario berechnet, dass von einer Effektivität von nur 50 bis 60 Prozent ausgeht. Hinzu kamen für beide Szenarien zudem Einflussfaktoren wie die Zahl der Impfdurchbrüche oder die Impfquote in den verschiedenen Altersgruppen.

Doch selbst unter der Annahme, dass die Corona-Impfungen deutlich weniger Infektionen verhindern können, war das Ergebnis der Simulation deutlich: In acht von zehn Fällen war mindestens ein ungeimpfter Mensch an der Neuinfektion beteiligt. In nur 16 von 100 Corona-Fällen fand eine Ansteckung unter Geimpften statt. Gründe dafür sind zum einen, dass geimpfte Menschen seltener erkranken und zum anderen auch weniger lange ansteckend sind. Insgesamt wurden in dem "schlechteren" Szenario immer noch 67 Prozent der Neuinfektionen von Ungeimpften verursacht.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte laut Forschenden ratsam

Wie das Forschungsteam betont, bleibt aber weiterhin unklar, welchen Einfluss ungeimpfte Kinder und Jugendliche auf das Infektionsgeschehen haben. Die Simulation geht von einer geringeren Infektiosität aus, sollten sie aber so hoch wie bei Erwachsenen sein, würden nochmal deutlich mehr Infektionen durch Ungeimpfte verursacht werden.

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus der Simulation ist, dass Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte große Wirkung zeigen können. Würden ungeimpfte Menschen ihre Kontakte um ein Viertel reduzieren, könnte das den sogenannten R-Wert bereits auf unter 1 bringen. Der R-Wert - auch Reproduktionszahl genannt - gibt laut Robert-Koch-Institut an, wie viele Menschen ein Infizierter im Mittel ansteckt. Liegt er also längere Zeit unter 1, sinken die Fallzahlen.