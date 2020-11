Mailand vor 31 Minuten

Coronavirus

Neue Studie aus Italien behauptet: "Coronavirus bereits seit Sommer 2019 im Umlauf"

Forscher des Centro Tumori in Mailand fanden laut eigener Aussage heraus, dass das Coronavirus bereits im Sommer 2019 in Italien zirkulierte. In einer Studie, die eigentlich zu Zwecken der Krebsforschung diente, bestätigte sich nun der Verdacht, dass das Virus schon länger im Umlauf war.