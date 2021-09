Geimpfte können Coronaviren weiter übertragen

Studie aus Schottland untersuchten Infektionsrisiko

Ergebnis: Ansteckungsgefahr durch Geimpfte sehr gering

Wer vollständig gegen Corona geimpft ist, kann das Virus dennoch weitergeben. Das ist bereits seit Start der Impfungen bekannt, doch bestand die Vermutung, dass das Übertragungsrisiko durch die Impfung sinkt. Eine große Studie aus Schottland hat dies nun bestätigt.

Corona-Studie aus Schottland: Geimpfte übertragen Corona seltener

Die Gesundheitsbehörde Public Health Scotland hat zwischen Dezember 2020 und März 2021 Daten von fast 150.000 Ärzt*innen und Pflegekräften erhoben und ausgewertet. Dabei wurde untersucht, wie viele Mitglieder des Haushalts der Probanden vor und nach ihrer Corona-Impfung mit dem Virus infizierten. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im New England Journal of Medicine veröffentlicht.

Die Studie zeigte, dass bereits nach der ersten Impfdosis deutlich weniger Infektionen in den Haushalten auftraten. So gab es durchschnittlich 9,4 nachgewiesene Infektionen pro 100 Menschen pro Jahr in ungeimpften Haushalten, zwei Wochen nach der ersten Dosis waren es nur noch 5,9.

Nach der zweiten Corona-Impfung sank der Wert sogar auf 2,98 Infektionen pro 100 Personen pro Jahr. Das Risiko, jemanden mit Corona anzustecken, ist nach der Impfung also deutlich geringer. Neben der Zahl der Infektionen konnten die Forschenden zudem eine geringere Zahl an Krankenhausaufenthalten in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion unter den Probanden beobachten.

Weitere Studien zum Infektionsrisiko durch Geimpfte nötig

Hinzu kommt: Nicht alle nachgewiesenen Corona-Fälle wurden durch die Pflegekräfte übertragen. Der positive Effekt der Covid-19-Impfung könnte also noch größer sein, betonen die Wissenschaftler*innen. Dennoch weisen die Forschenden darauf hin, dass die Ergebnisse der Studie mit Vorsicht zu genießen sind. "Da die Impfung die asymptomatische Infektion mit SARS-CoV-2 verringert, ist es plausibel, dass die Impfung auch die Übertragung verringert. Allerdings fehlen Daten aus klinischen Studien und Beobachtungsstudien", heißt es in der Studie.

Zudem wurde ein Großteil der Daten vor der Durchsetzung der Delta-Variante gesammelt, die bekanntlich ansteckender ist. Sowohl die Gesundheitsbehörde Public Health England als auch die US-Behörde für Seuchenschutz haben berichtet, dass Beobachtungen nahelegen, dass die Viruslast bei einer Infektion mit der Delta-Mutation bei Geimpfte ähnlich hoch ist wie bei Ungeimpften. Forschende aus Singapur haben wiederum erste Hinweise, dass die Viruslast bei Geimpften wesentlich schneller sinkt und das Infektionsrisiko demnach ebenfalls.

Für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, und deren Familien, seien die Studienergebnisse aus Schottland den Wissenschaftler*innen zufolge aber durchaus beruhigend. Schließlich liefert sie Beweise, dass die Corona-Impfung von medizinischem Personal - das dem Coronavirus wesentlich häufiger ausgesetzt wird - das Infektionsrisiko in deren Umfeld senkt.