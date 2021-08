Es klingt nach einer Hiobsbotschaft: Südafrikanische Wissenschaftler haben eine neue Unterart des Coronavirus entdeckt. Wie aus einer Prepaper-Studie des National Institutes for Communicable Diseases (NICD) und der KwaZulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP) hervorgeht, soll die Variante C 1.2 viele Mutationen in sich tragen - teilweise solche, die noch keine andere Corona-Variante im Erbgut hatte. Sorge bereitet den Wissenschaftlern vor allem die Kombination bestimmter Mutationen innerhalb der Virusform. Die stehen im Verdacht, Antikörpern - zumindest gegen die Alpha- und Beta-Varianten - auszuweichen. Ein weiteres Problem: Nach Erkenntnissen der südafrikanischen Forscher mutiert die neue Unterform 41,8 mal pro Jahr - also etwa doppelt so schnell wie bisher bekannte Mutationsformen.

Was aber ist unter einer Prepaper-Studie zu verstehen? So bezeichnen Wissenschaftler Ergebnisse, die bisher noch nicht von unabhängigen Wissenschaftlern unter die Lupe genommen und auf ihre angewandte Methodik geprüft wurden. Ob die Variante C1.2 also tatsächlich gefährlicher als die Delta-Variante ist, muss noch geprüft werden, betonen die Forscher. Sollten sich die vorläufigen Ergebnisse bewahrheiten, könnte die Mutante jedoch zu einem globalen Problem werden. Bereits jetzt soll es Fälle von C1.2 in verschiedenen Ländern gegeben haben: China, Neuseeland, Mauritius, Kongo, Portugal, Großbritannien und in der Schweiz.

Neuer Impfstoff gegen eine impfresistente Mutante nach drei Monaten

Bereits vor einigen Tagen warnte Pfizer-Chef Albert Bourla vor einer impfstoffresistenten Unterart von Covid-19, die irgendwann auftreten könnte. Sollte sich dieses Szenario bewahrheiten, gibt es jedoch auch eine gute Nachricht: "Innerhalb von 95 Tagen, ausgehend von dem Tag, an dem wir die Variante als besorgniserregend identifizieren, werden wir imstande sein, ein maßgeschneidertes Vakzin gegen die Variante zu haben", kündigte Bourla im amerikanischen Fernsehsender Fox an.

Gegen die in Deutschland aktuell dominierende Delta-Variante wirkt der Impfstoff von Biontech/Pfizer nach bisherigen Erkenntnissen gut. Aktuell diskutieren Politiker und Mediziner in Deutschland eine Booster-Impfung für ältere und anderweitig gefährdete Menschen. In Israel ist eine solche dritte Impfung bereits gang und gäbe.