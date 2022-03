Schon länger ist bekannt, dass sich eine Corona-Infektion nicht nur in den Atemwegen, sondern auch in anderen Organen ausbreiten kann. Unter anderem gab es Hinweise, dass das Virus das Auge - insbesondere die Netzhaut - befällt. Welche Bereiche genau infiziert werden und ob dies zu Schäden führen kann, war allerdings unklar.

Forschende der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster sowie des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin (MPI) haben das Phänomen untersucht. Ihre Studie wurde Ende März 2022 im Fachmagazin "Stem Cell Reports" veröffentlicht. Wie das Team herausfand, infizieren die Coronaviren tatsächlich die Netzhautzellen, vor allem "retinale Ganglienzellen". Diese sind dafür zuständig, alle visuellen Informationen an das Gehirn weiterzuleiten. Auch die Lichtsinneszellen, die auf Helligkeit reagieren und uns Farben sehen lassen, können von einer Infektion betroffen sein.

Corona kann Augen infizieren: Forschende weisen Viren in der Netzhaut nach

Doch das ist nicht alles: Die Forschenden konnten nachweisen, dass sich Sars-CoV-2 in den entsprechenden Zellen vermehrt. "Diese Erkenntnis ist neu", heißt es einer Mitteilung von Universität und MPI. Für ihre Studie nutzten die Wissenschaftler*innen ein neues Modell, das am MPI von Yotam Menuchin-Lasowski entwickelt wurde. Als Alternative zu Tierversuchen werden dabei reprogrammierte menschliche Stammzellen genutzt, um eine organähnliche Struktur zu schaffen - in diesem Fall eine Netzhaut. Das Modell wird als Organoid bezeichnet.

Menuchin-Lasowski hätte bei der Entwicklung vor rund drei Jahren nicht gedacht, dass sein Modell einmal für die Erforschung von Sars-CoV-2 Anwendung finden würde, heißt es vom MPI. "Als immer mehr Fälle von neurologischen Beeinträchtigungen und auch Sehstörungen während oder nach einer Corona-Infektion durch die Medien gingen, schien es den Max-Planck-Forschern nur logisch, Netzhautorganoide für Untersuchungen zu Sars-CoV-2 in der Netzhaut einzusetzen."

Die Forschenden setzten also Coronaviren in den Netzhaut-Modellen aus und nach einer gewissen Inkubationszeit starteten die Analysen. An den Organoiden konnten genetische Bestandteile des Virus nachgewiesen werden. Das wiederum deutet darauf hin, "dass Zellen in den Organoiden tatsächlich vom Virus infiziert wurden." Zusätzlich wurde nach unterschiedlichen Zeitspannen die Viruskonzentration in den Modellen gemessen. So wurde gezeigt, dass sich neue Virusnachkommen gebildet hatten. "Dies ist der erste Nachweis, dass sich Sars-CoV-2 in menschlichen Netzhautzellen repliziert", sagt Thomas Rauen vom MPI in Münster.

Long Covid: Langfristige Erkrankung der Netzhaut möglich

Doch was bedeuten die Ergebnisse der Studie für Covid-Patienten? Aus Sicht der Forschenden unterstreichen sie die Notwendigkeit, Erkrankungen der Netzhaut als mögliche "Long-Covid"-Folgen zu beobachten. Probleme mit den Augen nach einer Corona-Infektion wurden bislang eher auf andere Ursachen zurückgeführt, zum Beispiel Schäden an den Blutgefäßen oder einer Erhöhung des Augendrucks. Auch von stark geschwollenen Augen oder Sehstörungen durch ein Blutgerinnsel wurde bereits berichtet.

Laut Rauen zeige die aktuelle Studie jedoch, dass eine Corona-Infektion direkte, krankhafte Folgen für die Netzhautzellen haben kann, "auch wenn Sehbehinderungen bei Patienten mit Covid-19 nicht häufig vorkommen". "Unsere Daten geben uns Grund zur Annahme, dass sogenannte Long-Covid-Symptome degenerative Erkrankungen der Netzhaut einschließen können", so der Leiter der Forschungsgruppe.