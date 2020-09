In über 1000 Schulen wurden seit Beginn des Schuljahres bundesweit Corona-Fälle vermeldet. Auch in Franken kam es bereits nach wenigen Tagen Unterricht zu mehreren Fällen. Dazu kommen über 300 entsprechende Corona-Fälle in Kitas. Nun reagiert der Virologe Christian Drosten auf Twitter – ziemlich ernüchtert. Eine mögliche Ausdehnung der Weihnachtsferien kam ebenfalls zur Sprache.

Viele Länder haben eine Maskenpflicht eingeführt. Die genauen Regelungen unterscheiden sich aber von Bundesland zu Bundesland. Dennoch haben sich sowohl viele Schülerinnen und Schüler, als auch Lehrer mit dem Coronavirus infiziert.

Virologe Drosten warnte vor Ansteckung in Schulen

Bereits vor Schuljahresbeginn warnte Christian Drosten neben mehreren anderen Virologen in einer gemeinsamen Stellungnahme vor einem erhöhten Corona-Infektionsrisiko an Schulen. „Fehlende Präventions- und Kontrollmaßnahmen könnten in kurzer Zeit zu Ausbrüchen führen, die dann erneute Schulschließungen erzwingen“, hieß es darin. Und außerdem: „Wir warnen vor der Vorstellung, dass Kinder keine Rolle in der Pandemie und in der Übertragung spielen.“ Etliche Fälle bundesweit scheinen diese Warnung nun zu bestätigen. So wurde nun bereits eine Empfehlung zur Ausdehnung der Weihnachtsferien ausgesprochen.

As expected. 13 of 15 cases in one class. Further tests ongoing. https://t.co/iipQOunjyp — Christian Drosten (@c_drosten) September 14, 2020

Nach Fällen an einer Schule in Gießen meldete sich Christian Drosten auf Twitter ernüchtert mit den Worten "As expected. 13 of 15 cases in one class. Further tests ongoing."