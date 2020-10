Mund-Nasen-Schutz von FFP2 bis N95: Schutzmasken und ihre Wirksamkeit erklärt

2. Corona-Welle: Steigt die Nachfrage nach Schutzmasken wieder?

Während der ersten großen Corona-Welle waren Schutzmasken neben anderen Artikeln ein schwer gefragtes Produkt. Auch Desinfektionsmittel, Paracetamol, Hefe und Klopapier waren schnell vergriffen und im Internet nur noch zu horrenden Preisen zu haben. Darum ist es sehr wahrscheinlich, dass auch jetzt, während der zweiten Welle, die Schutzmasken wieder knapp werden. Das RKI geht nach wie vor von "sehr dynamischen und ernstzunehmenden Situation" aus und rät dringend zur Einhaltung der AHA-Regel: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske*.

In erster Linie traf der Schutzmaskenmangel damals das medizinische Personal in den Krankenhäusern und Arztpraxen - und das weltweit, so das Ärzteblatt. In Deutschland veranlasste ein Krisenstab aus Bundesinnen- und Bundesgesundheitsministerium damals einen Exportstop für medizinische Schutzausrüstung. Ob die Knappheit von Schutzmasken erneut auf uns zukommen wird, lässt sich nicht sicher sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.

Regelmäßige Reinigung der Maske beachten

Öko-Test weist auf seiner Website auf die richtige Pflege des Mund-Nasen-Schutzes* hin. Es wird vermutet, dass sich Coronaviren bis zu 72 Stunden auf Oberflächen halten können - so auch auf Masken. Deshalb sollte die Maske regelmäßig gewechselt werden und Stoffmasken sollten bei mindestens 60 bis 70 Grad Celsius gewaschen werden. Hierbei können die Masken sowohl in der Maschine oder per Hand gewaschen werden. Zum Waschen gibt es aber noch eine Alternative: Das Erhitzen im Backofen. Stecken Sie den Mund-Nase-Schutz einfach bei 70 Grad Celsius für eine halbe Stunde in den Ofen und sie wird komplette virenfrei.

Das selbe gilt für das Bügeln der Maske: Auch hierbei werden so hohe Temperaturen erreicht, dass als Viren abgetötet werden und wir wieder eine Maske haben, die wir gefahrlos anziehen können. Auch das Erhitzen in der Mikrowelle hat sich bewährt, allerdings nur, wenn die Maske nicht über einen integrierten Metallbügel verfügt. Auch künstlich hergestellte Fasern haben nichts in der Mikrowelle verloren. Für die Reinigung in der Mikrowelle wird die Maske auf zwei Schalen mit lauwarmem Wasser gelegt und circa zwei Minuten bei 750 Watt erhitzt.

Fazit: Die Maske ist unverzichtbar

Die Alltagsmaske* ist im Kampf gegen das Coronavirus unverzichtbar. Selbst wenn sie nicht mit einer 100-prozentigen Sicherheit vor einer Übertragung schützt, kann sie das Risiko stark eindämmen - manche Experten sprechen von einer 80 Prozent geringeren Übertragungswahrscheinlichkeit. Auch das RKI hat mittlerweile bestätigt, dass Schutzmasken nachweislich bei der Eindämmung des Virus helfen - in Kombination mit weiteren Maßnahmen, wie etwa das Einhalten der AHA-Regeln, könnte das die Wucht des Virus zu einem Teil abschwächen.

