Die Corona-Impfstoffe sind die wirksamste Waffe im Kampf gegen die Pandemie. Nun haben amerikanische Forscher bestätigten können, dass die Wirksamkeit der Inhaltsstoffe nach einer Corona-Impfung deutlich im Körper nachweisbar ist. Ein Radiologe aus Maryland ist erschüttert.

Der Mediziner präsentierte laut der Seite androidkosmos.de beim amerikanischen Fernsehsender WCVB Radiologie-Aufnahmen eines Brustkorbes zweier unterschiedlicher Menschen - einer geimpft und einer ungeimpft.

Forscher schockiert – der Impfstoff zeigt deutliche Wirkung

Das Bild des Geimpften beinhaltete deutlich mehr sogenannte „Schwarze Stellen“ beziehungsweise „Schwarzen Raum“. Dieser spiegelt das Lungenvolumen wider und zeigt Luft, die sich in der Lunge befindet. Auf dem Bild des Ungeimpften war davon deutlich weniger zu sehen. Somit bestätigt der Lehrstuhlinhaber der Abteilung für diagnostische Radiologie an der Universität of Maryland, Dr. Omer Awan, dass die Wirkung der Impfstoffe in jedem Fall deutlich zu erkennen sei.

Dr. Awan analysierte zudem das Röntgenbild in der Sendung und betone, dass diese Aufnahmen klar bestätigen, was Statistiken oft nur imstande sind, zu beschreiben. Die Wirkung des Impfstoffes ist somit durchaus positiv. Die zudem stärkere Lungenstruktur bei dem Geimpften sorgt darüber hinaus für eine verringerte Krankheitslast, sofern eine Covid-19-Infektion dennoch erfolgen sollte.

„Wenn man sich die Bilder ansieht, kann man den Beweis für die Impfung und die Wirksamkeit der Impfstoffe anhand eines Röntgenbildes der Brust deutlich erkennen. Oft ist das vom visuellen Standpunkt aus hilfreicher, als wenn die Leute nur Statistiken ausspucken“, so Awan.

Dass das Coronavirus vor allem die Lunge angreift und im Falle eines schweren Verlaufes tödlich enden kann, ist mittlerweile bekannt. Auch die Apothekenumschau bestätigt noch einmal, dass vor allem die Lunge Gefahr läuft, durch eine Infektion massivsten Schaden zu nehmen, der bis zum Tod führen kann. Dass die Impfungen genau dort ansetzen und eine positive Wirkung auf das Organ haben - unabhängig, ob nun eine Infektion eintritt oder nicht - ist ein bemerkenswert zuversichtliches Ergebnis.

Vorschaubild: © oracast/Pixabay