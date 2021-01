Franken vor 1 Stunde

Maskenpflicht bei Kindern

Muss mein Kind beim Einkaufen auch eine FFP2-Maske tragen? Diese Regeln gelten

In ganz Deutschland gilt die OP-Maskenpflicht, in Bayern sogar eine FFP2-Maskenpflicht. In Alltagssituationen wie Einkaufen oder einer Fahrt im Bus müssen ab sofort medizinische Schutzmasken getragen werden. Viele Eltern fragen sich nun, ob diese Regelung auch für Kinder gilt.