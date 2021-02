Kann der Fahrer nicht ermittelt werden, droht dem Halter eine Fahrtenbuchauflage. Die Regelung des Gesetzes kann nicht einfach aufgehoben werden. Die Bußgeldbehörden handhaben das zur Zeit jedoch großzügiger, wodurch von der einen oder anderen Ahndung abgesehen wird, insbesondere bei gewerblichen Fahrten.

Viele Autofahrer wollen ihren Mund-Nasen-Schutz griffbereit haben und hängen ihn während der Fahrt an den Rückspiegel. Das ist allerdings kein guter Ort, da die Gesichtsmaske dort die Sicht beeinträchtigt. Außerdem gewöhnt sich das Gehirn an das Dauerpendeln im Sichtfeld - der Fahrer kann weniger schnell auf Fußgänger oder Radfahrer reagieren. Besser ist es, die Maske in einer mitgebrachten Plastikschale aufzubewahren, die zu Hause gespült werden kann.

Verkehrsministerium will Mitführpflicht von Masken im Auto durchsetzen

Aktuell versucht das Verkehrsministerium, eine Mitführpflicht von zwei Mund-Nasen-Bedeckungen einzuführen. Bis es dazu kommt, müssen jedoch noch einige Straßenverkehrsverordnungen geprüft werden. Verstöße gegen eine solche Mitführpflicht könnten mit einem Bußgeld von 15 Euro geahndet werden.

Der ADAC, Europas größter Verkehrsclub, sieht diese Verordnung eher kritisch. Während jetzt die Maske notwendigerweise von den Menschen mitgeführt wird, weil sie diese beim Tanken oder Einkaufen benötigen, erschließt sich der Sinn dagegen nach Bewältigung der Pandemie kaum.

