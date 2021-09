Skurrile These zu Coronainfektion: Kann sie zur Impotenz führen?

Studien aus China und den USA untermauern These

Wissenschaftlich nicht belegt: Methodisch schwer durchführbar

Allmählich könnte man meinen, man habe schon alles gehört. Die Liste an Langzeitfolgen, die eine Infektion mit dem Coronavirus mit sich führen kann, hatte in den vergangenen Monaten ein paar sehr kuriose Einträge, die auch nicht zwingend wissenschaftlich bestätigt wurden. Beispielsweise wurde das Virus bereits mit einem IQ-Verlust in Zusammenhang gebracht.

Mehr als 50 Fälle mit "signifikanten Erektionsstörungen"

Doch nun stellt der Urologe Axel-Jürg Potempa aus München dem Bayerischen Rundfunk (BR) zufolge eine neue kuriose These auf: Corona sorgt bei Männern für Impotenz. Als Indiz weist der Arzt auf knapp 50 Fälle hin, welche mehrere Monate nach einer Coronainfektion "signifikante Erektionsstörungen" entwickelt haben sollen. Der Urologe rechnet auch in naher Zukunft mit mehr Fällen, die aufgrund einer Coronainfektion seine Praxis aufsuchen würden.

Die These ist vorerst gar nicht mal so abwegig: Denn tatsächlich kann eine Coronainfektion laut BR zu Blutgefäßstörungen führen - und diese wiederum zu erektiler Dysfunktion. Weiterführend könnten sich Gefäße im Penis durch Corona entzünden und starrer werden - der Blutfluss, der für den Schwellkörper essenziell ist, wird behindert. Auch Studien aus Miami haben bereits darauf hingewiesen, dass das Virus nachhaltig dem Gewebe des besten Stücks schaden könnte.

Ebenso wurden in China dem Focus zufolge bereits Virenpartikel in den männlichen Geschlechtsteilen nachgewiesen. Unter anderem wurde das mittlerweile berühmte Spike-Protein dort in den Hoden- und Keimzellen nachgewiesen. Diese Ergebnisse könnten den Forschenden zufolge auf "mögliche Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Spermatogenese und die männliche Fruchtbarkeit" hindeuten.

Wissenschaftlich nicht belegt: Schwer nachzuweisen

Dass die Bildung von Testosteron ebenfalls durch eine Coronainfektion beeinflusst werden kann, verstärkt die Annahme, dass hinter Potempas These mehr als heiße Luft steckt. Viele Patienten fallen ihm zufolge durch einen Testosteronmangel auf. Und auch der Mitteldeutsche Rundfunk deutet auf die chinesische Studie hin, die eine Beschädigung der Hodenzellen durch das Coronavirus nahelegt.

Nicht zu Unrecht erhält Potempa also Rückendeckung aus seinen Kreisen. Severin Rodler, Urologe am Klinikum der Universität München sagt bezüglich der These, es gäbe "sehr, sehr gute Gründe, warum das der Fall sein könnte". Wissenschaftlich belegt ist die Impotenz als Folge einer Coronainfektion nicht.

Das fängt bereits bei der methodologischen Umsetzung an, die sich als äußerst komplex erweist. Oft seien Menschen bereits zu krank, um an solchen Studien teilzunehmen. Von Rodler selbst wird außerdem vermutet, dass Urologen insbesondere die Impotenz bei Menschen mit stärkerem Verlauf auffallen würde, die bereits durch andere Umstände womöglich ein erhöhtes Impotenzrisiko mit sich bringen.

Corona-Impfung führt nicht zur Impotenz

Im BR wird Rodler diesbezüglich zitiert: "Man hat dann eine gewisse Verzerrung, weil man Patienten untersucht, die ohnehin kränker sind und bei denen man natürlich - in der Theorie zumindest - eine erhöhte Rate an Erektionsstörungen finden wird." Potempa weist allerdings darauf hin, dass die 50 Männer mit Erektionsproblemen keine Erkrankungssymptome gezeigt hätten. Es könnte sich also dabei auch um eine Long-Covid Nebenwirkung handeln.

Insgesamt scheint es jedoch noch zu früh, um eine Aussage zu treffen. Es werden weitere Studien mit mehr Patienten benötigt werden, um herauszufinden, ob eine Coronainfektion wirklich impotent machen kann. Die beliebte Gegenbehauptung, dass die Impfung zur Impotenz beitragen würde, kann von Rodler hingegen klar abgelehnt werden: "Dazu gibt es wahrscheinlich die beste Evidenz, nämlich, dass es nicht so ist." Solche Nebenwirkungen wurden bis jetzt nicht gegenüber dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet und werden höchstens in Telegram-Gruppen oder den sozialen Medien beobachtet.