Neue Studie zu Long-Covid: Hälfte der Krankenhauspatienten betroffen

Eine überstandene Corona-Infektion kann Spuren hinterlassen. Die Langzeitfolgen von Covid-19, auch Long-Covid genannt, sind Mediziner*innen und Forschenden bereits länger bekannt. Doch noch immer gibt es vieles, was wir nicht über sie wissen. Ein chinesisches Forscherteam hat Corona-Patienten daher über einen längeren Zeitraum begleitet - und herausgefunden, dass Long-Covid doch schlimmer sein könnte, als bisher gedacht.

Neue Long-Covid-Studie: Hälfte der Betroffenen leidet noch ein Jahr später unter Folgen

Das Team um Lixue Huang von der Capital Medical University in Beijing mehr als 1200 Corona-Patienten aus Wuhan über den Zeitraum von einem Jahr untersucht. In Wuhan wurde das Coronavirus zum ersten Mal nachgewiesen. Die Studienteilnehmenden mussten alle aufgrund ihrer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen werden. Die Forschenden haben die Betroffenen sechs Monate und ein Jahr, nach ihrer Entlassung aus der Klinik einigen Tests unterzogen. Die Ergebnisse der Studie wurden im renommierten Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht.

Zum einen wurde sie zu ihren Symptomen und ihrer gesundheitlichen Lebensqualität befragt, von einem Arzt untersucht, mussten einen sechs minütigen Lauf-Test bewältigen und schließlich wurden noch ihre Laborwerte ermittelt. Eine Kontrollgruppe mit gesunden Menschen durchlief die gleiche Untersuchung, die Ergebnisse wurden am Ende verglichen.

Auch ein Jahr nach einer überstandenen Corona-Infektion litten noch knapp 50 Prozent der Untersuchten unter den Langzeitfolgen. Sie hatten alle noch mindestens ein Long-Covid-Symptom. Ein halbes Jahr nach der Infektion waren es etwa 68 Prozent der Untersuchten. Unter den Studienteilnehmenden, die wegen des schweren Verlaufs ihrer Corona-Infektion intensiv behandelt werden musste, war der Anteil noch höher: Nach sechs Monaten klagten 84 Prozent über Folgebeschwerden, nach einem Jahr noch 52 Prozent.

Einzelne Long-Covid-Symptome können sich verschlimmern

Einzelne Symptome von Long-Covid verschlimmerten sich sogar mit dem Laufe der Zeit. So litten knapp ein Viertel der Corona-Betroffenen ein halbes Jahr später noch an Kurzatmigkeit - nach einem Jahr waren es fast ein Drittel. Die psychischen Folgen von Covid-19 verschlechterten sich ebenfalls bei einem Teil der Untersuchten. Ein Jahr nach ihrem Krankenhausaufenthalt litten 26 Prozent unter Depression oder Angststörungen, bei der Sechs-Monats-Marke waren es noch 23 Prozent.

Die Forschenden stellten trotzdem fest, dass sich die Mehrheit der Corona-Erkrankten nach einem Jahr körperlich und funktionell gut erholt hatten. 88 Prozent der Teilnehmenden, die vor ihrer Erkrankung gearbeitet hatten, waren nach einem Jahr wieder zurück am Arbeitsplatz. Im Vergleich zur Kontrollgruppe war der allgemeine Gesundheitszustand der Covid-Patienten aber auch nach einem Jahr noch schlechter. Die Betroffenen hatten öfters Probleme mit Mobilität, Schmerzen oder Unwohlsein sowie Angststörungen oder Depressionen und wiesen häufiger Symptome auf als die Kontrollgruppe.

Das Forschungsteam rät daher dazu, die Langzeitfolgen von Corona besser zu berücksichtigen. Einige Patienten sind auch ein Jahr nach ihrer Erkrankung nicht vollständig genesen und es wird länger dauern, bis sie ihren vorherigen Gesundheitszustand wieder erreichen. Die Gesundheitssysteme müssten sich darauf einstellen, Corona-Betroffenen langfristig Unterstützung anzubieten.

Für Menschen, die unter Long-Covid leiden, gibt es zudem eine neue Hoffnung auf vollständige Genesung: Forschende der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg haben eine Methode zur Behandlung von Long-Covid gefunden. Mit einem Medikament konnten ersten Patienten bereits geheilt werden.