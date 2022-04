Eine Coronavirus-Erkrankung ist eine enorme Belastung für den Körper. Ist die Erkrankung erstmal überstanden, muss das aber nicht heißen, dass das Virus erfolgreich bekämpft worden ist. Immer öfter klagen Menschen noch Wochen oder Monate nach einer Infektion teils über drastische Nachwirkungen. Long- oder Post-Covid werden Beschwerden genannt, die entweder länger als vier Wochen, oder länger als 12 Wochen nach einer Infektion auftreten oder fortbestehen. Expertinnen und Experten gehen derzeit davon aus, dass rund zehn Prozent der an SARS-Cov-2 erkranken Menschen von Long-Covid-Symptomen betroffen sind.

Laut Schmerzspezialist und Oberarzt der neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München Andreas Straube liege der Mittelwert sogar zwischen 20 und 30 Prozent. Das sagte der Experte auf dem Deutschen Schmerzkongress in Mannheim. "Die Covid-19-Pandemie hat auf mehreren Ebenen Auswirkungen auf Schmerzen beziehungsweise auf die Behandlung von Schmerzpatienten", meint Professor Winfried Meißner. Er leitet die Sektion Schmerztherapie am Universitätsklinikum Jena.

Schmerzen auch Monate nach der Corona-Infektion

Es würden nicht nur akute Schmerzen als direkte Reaktion auf die Erkrankung entstehen, sondern auch zu langfristigen Beschwerden, welche von der Erkrankung ausgelöst werden können. Welche Beschwerden von SARS-CoV-2 ausgelöst werden, ist dabei vielfältig. Mehr als 200 Symptome werden derzeit beschrieben, die in Folge einer Erkrankung auftreten können. Dabei sind neben den Atemwegen auch das Herz-Kreislauf-System, die Muskeln, Nerven, die Psyche oder der Stoffwechsel betroffen.

Am häufigsten im Rahmen von "Post-Covid" treten diese Symptome auf:

Intensive Erschöpfung (58 Prozent)

Kopfschmerzen (44 Prozent)

Geminderte Konzentrationsfähigkeit (27 Prozent)

Haarausfall (25 Prozent)

Atemnot (24 Prozent)

Geschmacksverlust (23 Prozent)

Geruchsverlust (21 Prozent)

Sars-CoV-2 kann sämtliche Organe angreifen

Der Grund, warum eine COVID-Infektion so viele Symptome auslösen kann, liegt in der Verbreitung des Virus. Sars-CoV-2 kann nicht nur die Lunge, sondern sämtliche Organe angreifen. Es gelangt über den Rachen in Körper und breitet sich von dort weiter aus.

Laut aktuellem Forschungsstand breiten sich die Coronaviren durch die Blutbahn und Nervenbahnen im Organismus aus. In mehreren Untersuchungen wurden Coronaviren bereits neben der Lunge auch im Herzen oder Gehirn nachgewiesen.

Betroffen sich von den Langzeit-Nachwirkungen nicht nur Ältere, sondern auch vermehrt Kinder und Jugendliche. Max Taquet, Wissenschaftler des "National Institute for Health Research" der Universität Oxford, erklärte: "Unsere Forschung bestätigt, dass ein erheblicher Anteil von Menschen aller Altersgruppen in den sechs Monaten nach einer COVID-19-Infektion von einer Reihe von Symptomen und Nachwirkungen betroffen sein kann."

Kinder und Jugendliche können ebenfalls unter Post-Covid leiden

Post-Covid-Expertin und Professorin für Infektiologie und Immunbiologie, Uta Behrends, schilderte gegenüber der Süddeutschen Zeitung: "Kinder und Jugendliche haben ein deutlich niedrigeres Risiko als Erwachsene, an Long Covid zu erkranken, schwere Fälle sind wesentlich seltener. Auf Basis der international verfügbaren Daten rechnen wir aktuell insgesamt mit bis zu zehn Prozent Long Covid und etwa ein Prozent Post-Covid-Syndrom unter den infizierten Kindern und Jugendlichen." Ihrer Meinung nach wiegen die psychischen Folgen der "pandemiebedingten Belastungen" weitaus schwerer.

Trotzdem haben Forschende bei Kindern und Jugendlichen gravierende Schäden in Folge einer Corona-Infektion feststellen können. Es handelte sich um Beschwerden, die gleichzeitig mehrere Organe gleichzeitig betroffen haben, wie Fieber, Hautausschläge, Bindehautentzündungen, Herzprobleme und ein verminderter Blutdruck. Auslöser dafür war eine verzögerte Immunantwort auf das Virus.

Verursacher der Schmerzen nach einer Corona-Infektion könnten laut Forschenden eine Schädigung, Entzündung oder Fehlfunktion von Nerven sein. Anhaltende Schmerzen bergen zudem die Gefahr der Chronifizierung. Gewöhnt sich der Mensch erstmal an den Schmerz und bildet ein Schmerzgedächtnis, bleibt der Schmerz auch ohne offensichtlichen Auslöser weiter bestehen. Die Entstehung eines "Schmerzgedächtnisses" kann laut Forschenden frühestens nach drei Monaten einsetzen.

Kopfschmerz-Patientinnen und Patienten besonders gefährdet

Besonders gefährdet für Kopfschmerzen nach einer COVID-Infektion gelten Patientinnen und Patienten, die bereits vor einer Erkrankung an Kopfschmerzen gelitten haben. Mehrere Studien zeigen, dass Kopfschmerz-Patientinnen und Patienten nach überstandener Corona-Infektion über gesteigerte Kopfschmerzen klagen. Ebenfalls stark betroffen seien Migräne-Patientinnen und Patienten. Zudem gebe es einige Menschen, die nach der Covid-Infektion über einen unbekannten und anhaltenden Kopfschmerz geklagt hatten.

Dass COVID neben akuten auch chronischen Schmerzen auslösen kann, hält der Schmerzexperte Straube für "gut beschrieben".

Bei chronischen Schmerzen, als Schmerzen, die länger als drei Monate anhalten, gehen Expertinnen und Experten von einer Beteiligung des "Inflammasoms" aus. "Dabei handelt es sich um einen Eiweißkomplex, der sich innerhalb von Zellen befindet und als Reaktion auf Krankheitserreger oder zellulären Stress aktiviert wird", meint Schmerzspezialist Andreas Straube. Das "Inflammasom" ist ein Teil des menschlichen Immunsystems und in der Lage, Entzündungsbotenstoffe zu produzieren.

Das Inflammasom könnte eine entscheidende Rolle bei langanhaltenden Kopfschmerzen nach einer Corona-Infektion sowie der Entstehung von chronischen Kopfschmerzen und Migräne haben. "Es spricht einiges dafür, dass Kopfschmerzformen auf diese Mechanismen zurückzuführen sind", meinte Straube. Er hofft, dass durch die Forschung von covidbedingten Kopfschmerzen neue Therapieformen entdeckt werden, damit auch Menschen mit schlecht therapierbaren Kopfschmerzen geholfen werden kann. Bislang könne man lediglich eine Behandlung von Fachärzten oder eine Reha empfehlen.

Impfung verringert Risiko Post-Covid-Symptome zu erleiden drastisch

Bei besonders schweren Verläufen einer Corona-Infektion können Kopfschmerzen nicht nur von dem Virus, sondern auch von einer intensivmedizinischen Behandlung ausgelöst werden. In der Medizin ist dieses Phänomen als "Critical illness neuropathy/myopathy" (CINM) bekannt. Es geht ebenfalls auf die Schädigung oder Fehlfunktion von Nerven oder Nervenbahnen zurück.

Trotzdem ist es möglich, sich vor schweren Post-Covid-Symptomen zu schützen. Eine Studie, die im Fachmagazin "The Lancet" erschienen ist, belegt, dass vollständig gegen Sars-CoV-2-geimpfte Menschen nicht nur weniger wahrscheinlich einen schweren Krankheitsverlauf erleiden, sondern bei einem Impfdurchbruch auch deutlich besser vor Langzeitfolgen geschützt sind. Laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben vollständig geimpfte ein stark vermindertes Risiko, Long Covid Symptome zu entwickeln.