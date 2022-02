Wie häufig ist Long Covid bei Kinder und Jugendlichen ?

Auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle sind vor allem die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen hoch. Auch wenn die meisten Kinder relativ selten schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung haben, machen sich viele Eltern Sorgen um ihre Kinder. Schließlich drohen neben der akuten Infektion auch Langzeitfolgen: Long Covid kann auch bei jüngeren Patient*innen auftreten. Jedoch fehlen gerade für die Jüngsten verlässliche Studienergebnisse, wie Axel Sauerbrey, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Erfurt betont: „Zu Long Covid bei Kindern und Jugendlichen gibt es trotz weltweit mehrerer Millionen dokumentierter Infektionen kaum Studien“.

Long Covid bei Kindern: Wie gefährdet sind die Jüngsten?

Eine solche Studie hatte die Uniklinik Dresden in Zusammenarbeit mit deutschen Krankenkassen und dem Robert-Koch-Institut im Herbst des vergangenen Jahres veröffentlicht. Und auch Sauerbrey hat Erkenntnisse aus seiner Arbeit mit erkrankten Kindern in Erfurt zusammengetragen.

Die Studie der Uniklinik Dresden bezieht sich auf Daten verschiedener deutscher Krankenversicherungen (AOK Bayern, AOK Plus (Dresden), Barmer, BKK, DAK Gesundheit und Techniker Krankenkasse). Mehr als 150.000 Menschen, darunter rund 12.000 Kinder und Jugendliche, bei denen im ersten Halbjahr 2020 eine Covid-19-Erkrankung nachgewiesen worden war, waren an der Untersuchung beteiligt. Die Daten umfassen die Jahre 2019 und 2020. Der Stichtag für ein offizielles, positives Corona-Ergebnis war der 30. Juni 2020. Für die Kohortenstudie - das heißt eine Studie mit Kontrollgruppe - wurden sie mit einer Gruppe ohne Covid-19-Diagnose verglichen.

Dabei kam heraus, dass die Corona-Positiven drei Monate nach der akuten Infektion deutlich häufiger ärztliche Diagnosen von physischen und psychischen Symptomen erhielten als Menschen, die nicht mit Covid-19 infiziert waren. Bei Erwachsenen waren die Zahlen laut Studie 41 Prozent höher als bei Kindern und Jugendlichen. Auch der Kinderarzt Sauerbrey betonnt, dass Kinder weniger stark von Covid-19 betroffen sind: „Wir haben bei uns seit Beginn der Pandemie etwa 90 Covid-Patient:innen im Alter von 0 bis 17 Jahren versorgt – und es waren überwiegend sehr milde Verläufe“

Trotzdem können auch Kinder schwere Schäden durch das Coronavirus bekommen - besonders, wenn schwere Vorerkrankungen hinzukommen. „Ein Mädchen verbrachte mehr als 180 Tage bei uns“, erinnert sich Prof. Sauerbrey. Zwei junge Patientinnen haben schwerste Verlaufsformen der Infektion durchlebt. „Diese Schicksale haben uns tief bewegt und gezeigt, dass man das Virus nicht unterschätzen darf“, sagt Prof. Sauerbrey. Auch die achtjährige Sophie hat schwere Langzeitfolgen durch Covid-19 - kann kaum noch gehen und hat häufig Krampfanfälle. Doch Sauerbrey betont, dass solch schwere Verläufe bei Kindern die absolute Ausnahme sind.

Die Symptome von Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen

Doch welche Symptome treten bei Long-Covid bei Kindern vor allem auf? Bei Erwachsenen, die an der Dresdner Studie beteiligt waren, wurden vor allem Geschmacksstörungen, Fieber, Husten und Atembeschwerden von Ärzten diagnostiziert. Bei Kindern und Jugendlichen sind laut Dresdner Studie und Kinderart am häufigsten folgende Symptome festgestellt worden:

Unwohlsein, Müdigkeit und rasche Erschöpfung

Geruchs- und Geschmacksverlust

Schwindel und Muskelschwäche

Gliederschmerz

Husten und Atemprobleme

Schmerzen im Hals- und Brustbereich, Herzschmerz

Angststörungen und Depressionen

PIMS (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome)

Löst das Coronavirus SARS-CoV-2 eine überschießende Immunreaktion aus, sprechen Mediziner von PIMS (Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome), eine relativ seltene, aber gefährliche Entzündungsreaktion des kindlichen Körpers. Sie zeigt sich etwa zwei bis sechs Wochen nach einer Infektion. Dabei können mehrere Organe betroffen sein. „Kinder reagieren mit Fieber und hohen Entzündungswerten - beispielsweise an Herzmuskel, Leber oder Lunge. Wir behandeln sie medikamentös mit Cortison oder einer Antikörpertherapie über einen Zeitraum von etwa zwei bis drei Wochen“, erklärt Prof. Dr. Axel Sauerbrey. Die Prognose ist trotz der schweren Entzündung gut.

Corona bei Kindern: Sollte man Kinder impfen lassen?

Prof. Sauerbrey sieht bei den Folgen einer Covid-19-Erkrankung Parallelen zum Pfeifferschen Drüsenfieber. „Auch hier kann es in Folge der Infektion zu einem chronischen Erschöpfungssyndrom kommen.“ Allerdings hat die Betrachtung der Long Covid-Folgen euch ihre Tücken: Wie auch bei der Dresdner Studie lässt sich nicht mit letztendlicher Sicherheit sagen, ob ein Long-Covid-Symptom wie eine Depression oder auch eine Angststörung oder ein anderes psychisches Symptom alleine auf eine Covid-Erkrankung zurückzuführen ist. Zudem betrifft„Covid ja nicht ausschließlich die Lunge“, verweist Prof. Sauerbrey auf einen weit verbreiteten Irrtum. Es handele sich vielmehr um eine multisystemische Erkrankung mit individuellem Verlauf. „Und das macht eine Verlaufsprognose grundsätzlich eben schwierig.“

Auswirkungen hat die Corona-Pandemie derweil auch auf andere Krankheiten, wie Sauerbrey erklärt: Grundsätzlich seien die Zahlen der zu behandelnden Kinder und Jugendlichen mit Ansteckungserkrankungen zurückgegangen. Prof. Sauerbrey führt das auf Lockdowns, Schulschließungen und andere weitreichende Maßnahmen zurück. „Stationäre Behandlungen bedingt durch Durchfall und Grippe gab es zuletzt beispielsweise vergleichsweise wenige“, sagt er. Lediglich eine Welle aufgrund der Erkrankung an RS-Viren (Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus) habe es kürzlich gegeben. „Diese Viren sind bei Säuglingen und Kindern bis zu drei Jahren weltweit der häufigste Auslöser akuter Atemwegserkrankungen“, so Prof. Sauerbrey. Eigentlich also nichts Ungewöhnliches. „Aufgrund der genannten Maßnahmen gab es aber ganz offensichtlich viele nichtimmunisierte Kleinkinder, was nach den Aufhebungen von Lockdowns und Kontaktbeschränkungen zu einer Welle an Infektionen führte.“

Eine klare Empfehlung gibt Sauerbrey zudem beim Thema Impfung ab: „Kinderimpfungen sind genauso sicher wie Impfungen für Erwachsene. Ich befürworte sie, aber lediglich unter dem Aspekt, dass Kinder mit Vorerkrankungen besser geschützt sind. Ansonsten sehe ich die Aufgabe eher bei den Erwachsenen.“